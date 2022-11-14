Було лише 38 років: помер один із найпотужніших нокаутерів в історії UFC

На 39-му році життя припинило битися серце відомого американського бійця змішаних єдиноборств (ММА) Ентоні "Рамбла" Джонсона.

Про це повідомляє видання Yahoo Sports.

Лікарі встановили, що причиною смерті спортсмена стала відмова в роботі органів на тлі неходжкінської лімфоми та гемофагоцитарного лімфогістіоцитозу. Це рідкісне захворювання імунної системи.

Джонсон дебютував у UFC влітку 2007 року. Він двічі претендував на чемпіонський титул UFC у напівважкій вазі, у 2015 та 2017 роках, але обидва рази програвав Даніелю Корм'є.

Джонсон залишив UFC 2017 року. 2021-го він провів один поєдинок у Bellator, нокаутувавши Жозе Аугусто. Цей бій став останнім у його кар'єрі.

Всього у послужному списку "Рамбла" було 23 перемоги в 29 поєдинках у ММА. Він здобув славу одного з найпотужніших нокаутерів в історії UFC.

На смерть Джонсона вже відреагували чимало бійців ММА, зокрема, Даніель Корм'є, який свого часу двічі бився з Ентоні за титул чемпіона UFC.

"Спочивай з миром, мій брате. Для хлопця, який вселяв страх у серця стількох людей, Ентоні Джонсон був турботливою людиною. Починаючи від того, що він писав своїм суперникам після бою, запитуючи про здоров'я. Якою людиною він був, "Рамбла" не вистачатиме. Часом життя здається несправедливим. Жахливі новини", – написав Корм'є у своїх соцмережах.

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