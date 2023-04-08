"Було складно відмовитися від цього": промоутер озвучив нові дату та місце бою Усик – Ф'юрі

Боб Арум вважає, що поєдинок за звання "абсолюта" ще може відбутися 2023 року.

Боб Арум, співпромоутер володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, прокоментував зрив бою свого клієнта з чемпіоном за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

За його словами, інвестори з Саудівської Аравії пропонували великі гроші за можливість організувати цей поєдинок, що в подальшому завадило успішним переговорам.

На думку Арума, поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком і Ф'юрі може відбутися в Саудівській Аравії наприкінці цього року.

"Я думаю, що бій Усик – Ф'юрі може відбутися пізніше. Ми вели переговори про їхній поєдинок. Для Ф'юрі ми є співпромоутерами разом з Queensberry Promotions, а менеджер Усика – наш друг Егіс Клімас. Ми дуже близькі, я особисто дружу з Усиком.

Знову ж таки, ці переговори завжди зависали через те, що саудити пообіцяли дуже великі гроші за те, щоб влаштувати бій у листопаді або грудні цього року. Коли бійці усвідомили, скільки можуть отримати, їм було складно відмовитися від цього. Із точки зору бізнесу є більший сенс почекати до зими", – заявив Арум у коментарі YouTube-каналу Maestro А.

Поєдинок між Усиком і Ф'юрі повинен був відбутися 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі", але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після скасування поєдинку з "Циганським королем" команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа.

3 квітня WBA офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Дюбуа.

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