ТСН у соціальних мережах

"Було великою честю": Ребров зворушливо попрощався зі збірною України

Екскерманич "синьо-жовтих" побажав національній команді успіхів та нових досягнень у майбутньому.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сергій Ребров

Сергій Ребров / © Associated Press

Сергій Ребров прокоментував свій відхід з посади головного тренера збірної України.

Екскерманич "синьо-жовтих" зворушливо попрощався з національною командою, опублікувавши допис на своїй сторінці в Instagram .

У ньому Ребров подякував гравцям, тренерському штабу та Українській асоціації футболу (УАФ), побажавши збірній успіхів та нових досягнень у майбутньому.

"Для мене було великою честю очолювати національну збірну протягом останніх трьох років. Разом з гравцями та тренерським штабом ми пережили багато позитивних та негативних моментів і емоцій. Я вдячний кожному з них за їхні зусилля протягом цього часу та УАФ за довіру, надавши мені цю можливість.

Перед будь-яким наступним етапом у своїй кар'єрі хочу щиро побажати подальших успіхів та нових досягнень нашій збірній у майбутньому", — написав Ребров.

Хто стане новим головним тренером збірної України — буде повідомлено пізніше.

Водночас Ребров продовжить працювати в структурі УАФ — як віцепрезидент і член Виконавчого комітету.

Нагадаємо, Ребров очолював збірну України від 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" кваліфікувалися на Євро-2024, але там не зуміли вийти з групи. Також команда не пробилася на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції (1:3) в півфіналі плейоф відбору.

Під керівництвом Реброва збірна Україна провела 34 матчі — 16 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок.

Раніше повідомлялося, що президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував відхід Реброва зі збірної України.

Дата публікації
Кількість переглядів
131
