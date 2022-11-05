Бундесліга: "Баварія" не без проблем захопила лідерство, перемоги "Боруссії" Дортмунд і кривдника "Шахтаря"

У суботу, 5 листопада, відбулася низка поєдинків 13-го туру німецької Бундесліги. Мюнхенська "Баварія" на виїзді подужала "Герту" ( 2:3 ), дортмундська "Боруссія" вдома обіграла "Бохум" ( 3:0 ), а "РБ Лейпциг" в гостях розібрався з "Гоффенгаймом" ( 1:3 ).

У своєму матчі "Баварія" відкрила рахунок уже на 12-й хвилині. Точним ударом відзначився 19-річний Джамал Мусіала. Під завісу першого тайму дубль оформив Максім Чупо-Мотінг, двічі забивши упродовж однієї хвилини.

Утім, далі підопічні Юліана Нагельсмана ледь не розгубили перевагу у три м'ячі. Ще до перерви "Стара дама" відповіла двома голами. Спочатку ворота мюнхенців вразив Доді Лукебакіо, а потім Дейві Зельке реалізував пенальті.

У другому таймі захисник "Герти" Агустін Рогель зрізав м'яч у власні ворота, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд. Тож гостям довелося аж до фінального свистка миритися з досить хитким рахунком на табло.

"Баварія" з 28 очками очолила Бундеслігу, обійшовши берлінський "Уніон" (26), який має гру в запасі. "Герта" з 11 балами посідає 14-ту сходинку.

У наступному турі мюнхенці прийматимуть "Вердер", а "Стара дама" на виїзді зіграє зі "Штутгартом". Матчі відбудуться 8 листопада.

У паралельній зустрічі "Боруссія" Дортмунд трьома голами декласувала "Бохум", за який виступає футболіст-зрадник України Іван Ордець.

Дубль у складі "джмелів" оформив 17-річний Юссуфа Мукоко. Ще одним забитим м'ячем відзначився 19-річний Джованні Рейна, який реалізував пенальті. Ордець вийшов в основі і пробув на полі до фінального свистка.

Дортмундці з 25 очками вийшли на третє місце в Бундеслізі. "Бохум" з 7 балами посідає передостанню сходинку.

У наступному турі "джмелі" 8 листопада на виїзді зіграють проти "Вольфсбурга", а команда Ордеця того ж дня прийматиме "Боруссію" з Менхенгладбаха.

Що стосується матчу "РБ Лейпцига" з "Гоффенгаймом", то Крістофер Нкунку вивів "биків" уперед на 17-й хвилині. Ще до перерви гості могли подвоїти рахунок, але гол Дані Ольмо було скасовано через офсайд.

На початку другої половини зустрічі Жоржиньйо Рюттер допоміг господарям відігратися. Проте підопічні Марко Розе відповіли своїми двома голами. На 57-й хвилині Нкунку зробив дубль, а на 69-й хвилині Ольмо поставив крапку в цьому поєдинку.

"РБ Лейпциг" з 22 очками розташувався на шостій позиції в Бундеслізі. "Гоффенгайм" йде 9-м з 18 пунктами у своєму активі.

У наступному турі "бики" прийматимуть "Фрайбург", а "селяни" поїдуть в гості до "Айнтрахта". Матчі заплановано на 9 листопада.

Нагадаємо, на тижні "РБ Лейпциг" здобув перемогу над донецьким "Шахтарем", яка вивела "биків" до плейоф Ліги чемпіонів,

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