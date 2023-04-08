Бундесліга: "Баварія" помстилася "Фрайбургу" та зберегла лідерство, "Боруссія" Д не відпускає мюнхенців

Чемпіонські перегони в Німеччині у самому розпалі.

У матчах 27-го туру німецької Бундесліги "Баварія" на виїзді здолала "Фрайбург" ( 0:1 ), а дортмундська "Боруссія" вдома обіграла "Уніон" ( 2:1 ).

Перемогу мюнхенцям приніс гол Маттейса Де Лігта на 52-й хвилині зустрічі. Нідерландський захисник забив надзвичайно красивим дальнім ударом.

Таким чином, підопічні Томаса Тухеля поквиталися з "Фрайбургом", від якого сенсаційно вилетіла з Кубка Німеччини на стадії 1/4 фіналу.

"Баварія" (58 очок) залишилася на вершині Бундесліги. "Фрайбург" (47 балів) посідає четверте місце.

У наступному турі мюнхенці 15 квітня приймуть "Гоффенгайм", а "Фрайбург" наступного дня на виїзді зіграє з "Вердером".

У паралельному матчі "Боруссія" Дортмунд відкрила рахунок проти "Уніона" на 28-й хвилині – відзначився Доніелл Мален.

На 61-й хвилині гості відігралися зусиллями Кевіна Беренса. Однак наприкінці зустрічі "джмелі" вирвали перемогу – вирішальний гол на 79-й хвилині забив Юссуфа Мукоко.

"Боруссія" Д (56 очок) йде другою в Бундеслізі, лише на два бали відстаючи від "Баварії". "Уніон" (51 пункт) розташувався на третьому місці.

У наступному турі дортмундці 15 квітня на виїзді зіграють проти "Штутгарта". Берлінський клуб 16 квітня прийме "Бохум".

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