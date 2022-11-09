Бундесліга: "Баварія" познущалася із суперника та зміцнила лідерство, фіаско "Боруссії" Дортмунд (відео)

В рамках 14-го туру німецької Бундесліги "Баварія" на власному полі знищила бременський "Вердер" ( 6:1 ), а дортмундська "Боруссія" на виїзді зазнала поразки від "Вольфсбурга" ( 2:0 ).

Хет-триком у складі мюнхенського клубу відзначився Серж Гнабрі. Ще по голу у ворота бременців забили Джамал Мусіала, Леон Горецка і Матіс Тель. Міг "Рекордмайстер" відправити на один м'яч більше до сітки воріт суперника, але Максім Чупо-Мотінг не реалізував пенальті. Гості відповіли лише точним ударом Антоні Юнга.

Баварія – Вердер: огляд матчу

"Баварія" з 31 очком закріпилася на першому місці в Бундеслізі. "Вердер" має 21 бал і йде сьомим.

У наступному турі команда Юліана Нагельсмана на виїзді зіграє проти "Шалька", бременський колектив прийматиме "РБ Лейпциг". Матчі відбудуться 12 листопада.

В іншому матчу 14-го туру німецької першості дортмундська "Боруссія" пропустила два м'ячі від "Вольфсбурга". На 6-й хвилині господарів вивів уперед Мікі ван де Вен, а наприкінці зустрічі остаточний рахунок встановив Лукас Нмеча.

Вольфсбург – Боруссія Дортмунд: огляд матчу

"Боруссія" Дортмунд з 25 очками посідає четверте місце в Бундеслізі. "Вольфсбург" з 20 балами піднявся на восьму сходинку.

У наступному турі "джмелі" 11 листопада завітають в гості до "Боруссії" із Менхенгладбаха, а "вовки" наступного дня зійдуться на виїзді з "Гоффенгаймом".

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