В рамках 20-го туру німецької Бундесліги "Баварія" вдома розгромила "Бохум" ( 3:0 ), а дортмундська "Боруссія" на виїзді обіграла бременський "Вердер" ( 0:2 ).

Підопічні Юліана Нагельсмана відкрили рахунок наприкінці першого тайму зусиллями Томаса Мюллера. У другій половині зустрічі мюнхенці закріпили свій успіх – на 64-й хвилині відзначився Кінгслі Коман, а ще за десять хвилин Серж Гнабрі поставив крапку в матчі, реалізувавши пенальті.

Огляд матчу

Зауважимо, що повний поєдинок у складі "Бохума" провів український футболіст-зрадник Іван Ордець, який залишив московське "Динамо" лише на 5-му місяці повномасштабної війни РФ проти України. У грі проти "Баварії" він заробив жовту картку. Раніше повідомлялося, що Ордець розважився на вечірці в Москві, поки окупанти обстрілювали його рідний край.

"Баварія" (43 очки) зміцнила лідерство в Бундеслізі. "Бохум" (19 балів) посідає 15-те місце.

У наступному турі мюнхенці 18 лютого на виїзді зіграють проти "Боруссії" Менхенгладбах, а команда Ордеця того ж дня прийме "Фрайбург". У вівторок, 14 лютого, "Баварія" в гостях зустрінеться із ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Дортмундська "Боруссія" переграла "Вердер" завдяки двом голам, які було забито після перерви.

На 67-й хвилині "джмелів" вивів уперед Джеймі Байно-Гіттенс, а за п'ять хвилин до кінця основного часу перевагу гостей подвоїв Юліан Брандт.

Огляд матчу

"Боруссія" (40 очок) вийшла на друге місце в чемпіонаті Німеччини. "Вердер" (27 балів) залишився на дев'ятій позиції.

У наступному турі дортмундці 19 лютого приймуть "Герту", а бременці днем раніше на виїзді зіграють з "Айнтрахтом". 15 лютого "Боруссія" вдома проведе перший матч плейоф ЛЧ проти "Челсі".

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