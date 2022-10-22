Бундесліга: "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд перемогли, суперник "Шахтаря" в ЛЧ здійснив суперкамбек

У суботу, 22 жовтня, відбулася низка матчів 11-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Чинний чемпіон, мюнхенська "Баварія", на виїзді обіграла "Гоффенгайм" - 0:2 .

Перемогу команді Юліана Нагельсмана принесли голи Джамала Мусіали та Максіма Чупо-Мотінга на 18-й і 38-й хвилинах відповідно.

"Баварія" з 22 очками посідає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги. "Гоффенгайм" з 17 балами розташувався на шостій позиції.

У наступному турі "Баварія" 29 жовтня прийматиме "Майнц", а "Гоффенгайм" наступного дня в гостях зіграє з "Кельном".

У паралельному матчі "Боруссія" Дортмунд вдома розгромила "Штутгарт" - 5:0 .

Дубль оформив Джуд Беллінгем, ще по голу забили Ніклас Зюле, Джованні Рейна та Юссуфа Мукоко.

Дортмундці з 19 очками посідають третю сходинку чемпіонату, "шваби" з 8 балами йдуть на 16-му місці.

У наступному турі "джмелі" 29 жовтня на виїзді протистоятимуть "Айнтрахту", а "Штутгарт" того ж дня прийматиме "Аугсбург".

В іншому матчі 11-го туру німецької першості "РБ Лейпциг", який є суперником донецького "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів, в гостях розписав бойову нічию з "Аугсбургом" - 3:3 .

На 34-й хвилині господарів вивів уперед Мергім Беріша, який реалізував пенальті. Потім "Аугсбург" відзначився ще двічі - на початку другого тайму забив Ермедін Демірович, а на 64-й хвилині Рубен Варгас зробив рахунок розгромним.

Однак "бики" спромоглися на неймовірний камбек, і в цьому їм допомогло вилучення бразильського захисника господарів Ягу, який за хвилину заробив два "гірчичники". Граючи від 66-ї хвилини в більшості, "Лейпциг" тричі вразив ворота суперника: це зробили Андре Сілва (73'), Крістофер Нкунку (89') та Уго Новоа Рамос (90').

"РБ Лейпциг" з 16 очками йде 9-м у турнірній таблиці, "Аугсбург" перебуває на 12-й позиції з 14 балами у своєму активі.

У наступному турі "бики" 29 жовтня вдома зустрінуться з "Баєром", того ж дня "Аугсбург" на виїзді зійдеться з "Штутгартом".

Читайте також:

Сенсація в АПЛ: "Ліверпуль" програв найгіршій команді сезону (відео)

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Італії з футболу