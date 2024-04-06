Бундесліга: "Баєр" перемогою наблизив історичне чемпіонство, "Баварія" вкотре зазнала фіаско (відео)

Леверкузенцям залишилося виграти всього один матч, щоб завоювати титул.

У матчах 28-го туру німецької Бундесліги "Баєр" на виїзді обіграв "Уніон" ( 0:1 ), а "Баварія" в гостях поступилася "Гайденгайму" ( 3:2 ).

Перемогу леверкузенцям приніс гол Флоріана Вірца з пенальті на 45+8-й хвилині зустрічі.

Зазначимо, що на 45+3-й хвилині господарі залишилися в меншості – другу жовту картку заробив Робін Госенс.

Огляд матчу "Уніон" – "Баєр"

У паралельному матчі "Баварія" вела з різницею у два м'ячі проти "Гайденгайма". На 38-й хвилині Гаррі Кейн забив свій 32-й гол у нинішньому розіграші Бундесліги, а перед перервою перевагу мюнхенців зміцнив Серж Гнабрі.

Проте другий тайм команда Томаса Тухеля з тріском провалила, дозволивши супернику тричі вразити власні ворота. На 50-й хвилині відзначився Кевін Зесса, а ще через хвилині Тім Кляйндінст зрівняв рахунок.

На 79-й хвилині господарі забили переможний м'яч – дубль оформив Кляйндінст.

Огляд матчу "Гайденгайм" – "Баварія"

Таким чином, за шість турів до завершення сезону "Баєр" випереджає "Баварію" на 16 очок. Підопічним Хабі Алонсо достатньо наступного туру перемогти "Вердер", щоб достроково оформити чемпіонство.

Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).

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