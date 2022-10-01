Бундесліга: "Боруссія" Д сенсаційно програла, суперник "Шахтаря" в ЛЧ знищив команду зрадника України

Дортмундська "Боруссія" в рамках 8-го туру Чемпіонату Німеччини на виїзді програла "Кельну". Матч завершився сенсаційною перемогою "козлів" з рахунком 3:2 .

"Джмелі" виграли перший тайм завдяки голу Юліана Брандта на 31-й хвилині. Проте після перерви господарі відповіли одразу трьома забитими м'ячами - відзначилися Флоріан Кайнц, Штеффен Тіггес та Деян Любічич. На 78-й хвилині автогол Бенно Шміца дозволив "джмелям" скоротити відставання, але врятуватися від поразки вони не змогли.

Зазнавши поразки, "Боруссія" втратила шанс очолити Бундеслігу та наразі з 15 очками перебуває на четвертому місці. "Кельн" піднявся на сьому позицію та має у своєму активі 13 балів.

У наступному турі "джмелі" 8 жовтня прийматимуть "Баварію", а "козли" на наступний день зустрінуться із "Боруссією" Менхенгладбах.

У паралельному матчі "РБ Лейпциг", який є суперником донецького "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів, вдома розтрощив ( 4:0 ) аутсайдера першості - "Бохум" українського футболіста-зрадника Івана Ордеця.

"Бики" відправили до воріт суперника по два голи в кожному з таймів. У першій половині зустрічі відзначилися Тімо Вернер та Крістофер Нкунку, а після перерви ці ж футболісти забили ще по голу.

"РБ Лейпциг" з 11 пунктами вийшов на дев'яте місце в турнірній таблиці. "Бохум" з одним балом посідає останню сходинку.

У наступному турі "бики" на виїзді зіграють із "Майнцом", а команда Ордеця прийматиме "Айнтрахт". Обидва матчі відбудуться 8 жовтня.

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