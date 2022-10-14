Бундесліга онлайн: результати матчів 10-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

14 - 16 жовтня відбудуться ігри десятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У п'ятницю, 14 жовтня, розпочнеться 10-й тур німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Цього тижня чемпіонат Німеччини порадує уболівальників двома центральними матчами туру.
Дортмундська "Боруссія" 16 жовтня зустрінеться з лідером турнірної таблиці "Уніоном". Мюнхенська "Баварія" цього ж дня визначить сильнішого з "Фрайбургом".
Суперник донецького "Шахтаря" на груповій стадії Ліги чемпіонів, РБ "Лейпциг", вдома зіграє з Гертою.
- Після дев'яти турів таблицю Бундесліги несподівано очолює берлінський "Уніон", який має 20 очок. Його переслідують "Фрайбург" (18), "Баварія" (16) та "Боруссія" Дортмунд (16).
- Поєдинки 11-го туру Бундесліги відбудуться 21 - 23 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|П'ятниця, 14 жовтня
|21:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|Субота, 15 жовтня
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БАЄР
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|МАЙНЦ
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ГЕРТА
|Неділя, 16 жовтня
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|АУГСБУРГ
|18:30
|УНІОН
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|20:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблиця Бундесліги після 9 туру
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