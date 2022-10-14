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Бундесліга онлайн: результати матчів 10-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: результати матчів 10-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

14 - 16 жовтня відбудуться ігри десятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У п'ятницю, 14 жовтня, розпочнеться 10-й тур німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Цього тижня чемпіонат Німеччини порадує уболівальників двома центральними матчами туру.

Дортмундська "Боруссія" 16 жовтня зустрінеться з лідером турнірної таблиці "Уніоном". Мюнхенська "Баварія" цього ж дня визначить сильнішого з "Фрайбургом".

Суперник донецького "Шахтаря" на груповій стадії Ліги чемпіонів, РБ "Лейпциг", вдома зіграє з Гертою.

  • Після дев'яти турів таблицю Бундесліги несподівано очолює берлінський "Уніон", який має 20 очок. Його переслідують "Фрайбург" (18), "Баварія" (16) та "Боруссія" Дортмунд (16).
  • Поєдинки 11-го туру Бундесліги відбудуться 21 - 23 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
П'ятниця, 14 жовтня
21:30 ШАЛЬКЕ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
Субота, 15 жовтня
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   БОХУМ
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   БАЄР
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   МАЙНЦ
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ГЕРТА
Неділя, 16 жовтня
16:30 КЕЛЬН   _:_   АУГСБУРГ
18:30 УНІОН   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
20:30 БАВАРІЯ   _:_   ФРАЙБУРГ


Таблиця Бундесліги після 9 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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