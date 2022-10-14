Бундесліга онлайн: результати матчів 10-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

14 - 16 жовтня відбудуться ігри десятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У п'ятницю, 14 жовтня, розпочнеться 10-й тур німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Цього тижня чемпіонат Німеччини порадує уболівальників двома центральними матчами туру.

Дортмундська "Боруссія" 16 жовтня зустрінеться з лідером турнірної таблиці "Уніоном". Мюнхенська "Баварія" цього ж дня визначить сильнішого з "Фрайбургом".

Суперник донецького "Шахтаря" на груповій стадії Ліги чемпіонів, РБ "Лейпциг", вдома зіграє з Гертою.

Після дев'яти турів таблицю Бундесліги несподівано очолює берлінський "Уніон", який має 20 очок. Його переслідують "Фрайбург" (18), "Баварія" (16) та "Боруссія" Дортмунд (16).

Поєдинки 11-го туру Бундесліги відбудуться 21 - 23 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 9 туру

Фото: flashscore.ua

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