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Бундесліга онлайн: результати матчів 12-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: результати матчів 12-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

Мюнхенська "Баварія" спробує обійти берлінський "Уніон" у турнірній таблиці.

Від 28-го до 30 жовтня відбудуться матчі дванадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Чинний чемпіон, мюнхенська "Баварія", 29 жовтня прийматиме "Майнц". Того ж дня дортмундська "Боруссія" на виїзді зустрінеться з "Айнтрахтом"

Суперник донецького "Шахтаря" на груповій стадії Ліги чемпіонів, РБ "Лейпциг", зіграє проти "Баєра", який не надто вдало розпочав сезон.

  • Після одинадцяти турів таблицю Бундесліги сенсаційно очолює берлінський "Уніон", який має 23 бали. На другому місці - "Баварія" (22). Третій - "Фрайбург" (21).
  • Поєдинки 13-го туру Бундесліги відбудуться 4 - 6 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
П'ятниця, 28 жовтня
21:30 ВЕРДЕР   _:_   ГЕРТА
Субота, 29 жовтня
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БАЄР
16:30 БАВАРІЯ   _:_   МАЙНЦ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БОХУМ
19:30 АЙНТРАХТ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
Неділя, 30 жовтня
16:30 УНІОН   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
18:30 ШАЛЬКЕ   _:_   ФРАЙБУРГ
20:30 КЕЛЬН   _:_   ГОФФЕНГАЙМ


Таблиця Бундесліги після 11 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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