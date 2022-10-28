Бундесліга онлайн: результати матчів 12-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Мюнхенська "Баварія" спробує обійти берлінський "Уніон" у турнірній таблиці.
Від 28-го до 30 жовтня відбудуться матчі дванадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Чинний чемпіон, мюнхенська "Баварія", 29 жовтня прийматиме "Майнц". Того ж дня дортмундська "Боруссія" на виїзді зустрінеться з "Айнтрахтом"
Суперник донецького "Шахтаря" на груповій стадії Ліги чемпіонів, РБ "Лейпциг", зіграє проти "Баєра", який не надто вдало розпочав сезон.
- Після одинадцяти турів таблицю Бундесліги сенсаційно очолює берлінський "Уніон", який має 23 бали. На другому місці - "Баварія" (22). Третій - "Фрайбург" (21).
- Поєдинки 13-го туру Бундесліги відбудуться 4 - 6 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|П'ятниця, 28 жовтня
|21:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ГЕРТА
|Субота, 29 жовтня
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БАЄР
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОХУМ
|19:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|Неділя, 30 жовтня
|16:30
|УНІОН
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|18:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|20:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
Таблиця Бундесліги після 11 туру
Читайте також:
УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату України з футболу
Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу
Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу