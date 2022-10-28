Бундесліга онлайн: результати матчів 12-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Від 28-го до 30 жовтня відбудуться матчі дванадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Чинний чемпіон, мюнхенська "Баварія", 29 жовтня прийматиме "Майнц". Того ж дня дортмундська "Боруссія" на виїзді зустрінеться з "Айнтрахтом"

Суперник донецького "Шахтаря" на груповій стадії Ліги чемпіонів, РБ "Лейпциг", зіграє проти "Баєра", який не надто вдало розпочав сезон.

Після одинадцяти турів таблицю Бундесліги сенсаційно очолює берлінський "Уніон", який має 23 бали. На другому місці - "Баварія" (22). Третій - "Фрайбург" (21).

Поєдинки 13-го туру Бундесліги відбудуться 4 - 6 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 11 туру

Фото: flashscore.ua

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