Бундесліга онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Новий тур чемпіонату Німеччини розпочнеться поєдинком між "Штутгартом" та "Майнцем".
26-28 листопада відбудуться матчі 13-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
Лідеру турнірної таблиці чемпіонату - "Баварії" - цього тижня доведеться знову виходити на поле проти однієї з найслабших команд. "Мюнхенці" зіграють проти "Армінії".
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- Після 12 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (28 очок). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (27 балів). Третю сходинку посідає "Фрайбург" (22 пункти). Четвертий - "Баєр" (21 бал).
- Поєдинки 14-го туру Бундесліги відбудуться 3-5 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|П'ятниця, 26 листопада
|21:30
|ШТУТГАРТ
|-
|МАЙНЦ
|Субота, 27 листопада
|16:30
|ГЕРТА
|-
|АУГСБУРГ
|16:30
|БОХУМ
|-
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|КЕЛЬН
|-
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|-
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|-
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|19:30
|БАВАРІЯ
|-
|АРМІНІЯ
|Неділя, 28 листопада
|16:30
|АЙНТРАХТ
|-
|УНІОН
|18:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|-
|БАЄР