Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Бундесліга онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бундесліга онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

Новий тур чемпіонату Німеччини розпочнеться поєдинком між "Штутгартом" та "Майнцем".

26-28 листопада відбудуться матчі 13-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

Лідеру турнірної таблиці чемпіонату - "Баварії" - цього тижня доведеться знову виходити на поле проти однієї з найслабших команд. "Мюнхенці" зіграють проти "Армінії".

Дивіться також: Програли аутсайдеру: "Баварія" перед матчем з "Динамо" сенсаційно дала маху в Бундеслізі (відео)

  • Після 12 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (28 очок). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (27 балів). Третю сходинку посідає "Фрайбург" (22 пункти). Четвертий - "Баєр" (21 бал).
  • Поєдинки 14-го туру Бундесліги відбудуться 3-5 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
П'ятниця, 26 листопада
21:30 ШТУТГАРТ   -   МАЙНЦ
Субота, 27 листопада
16:30 ГЕРТА   -   АУГСБУРГ
16:30 БОХУМ   -   ФРАЙБУРГ
16:30 КЕЛЬН   -   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ГРОЙТЕР ФЮРТ   -   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   -   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
19:30 БАВАРІЯ   -   АРМІНІЯ
Неділя, 28 листопада
16:30 АЙНТРАХТ   -   УНІОН
18:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   -   БАЄР


Таблиця Бундесліги після 12 турів

© flashscore.ua
flashscore.ua
Наступна публікація