Бундесліга онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Новий тур чемпіонату Німеччини розпочнеться поєдинком між "Штутгартом" та "Майнцем".

26-28 листопада відбудуться матчі 13-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

Лідеру турнірної таблиці чемпіонату - "Баварії" - цього тижня доведеться знову виходити на поле проти однієї з найслабших команд. "Мюнхенці" зіграють проти "Армінії".

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Після 12 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (28 очок). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (27 балів). Третю сходинку посідає "Фрайбург" (22 пункти). Четвертий - "Баєр" (21 бал).

Поєдинки 14-го туру Бундесліги відбудуться 3-5 грудня.

Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".



Таблиця Бундесліги після 12 турів