Бундесліга онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Від 4-го до 6 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Чинний чемпіон, мюнхенська "Баварія", 5 листопада на виїзді зіграє з "Гертою". Того ж дня дортмундська "Боруссія" прийматиме "Бохум", за який виступає футболіст-зрадник України Іван Ордець.

РБ "Лейпциг" після перемоги над донецьким "Шахтарем", яка вивела "биків" до плейоф Ліги чемпіонів, завітає в гості до "Гоффенгайма".

Після дванадцяти турів таблицю Бундесліги сенсаційно очолює берлінський "Уніон", який має 26 очок. На другому місці – "Баварія" (25). Третій – "Фрайбург" (24).

Поєдинки 14-го туру Бундесліги відбудуться 8 – 9 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 12 туру

Фото: flashscore.ua

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