Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бундесліга онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
15
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бундесліга онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

Турнірну таблицю досі несподівано очолює берлінський "Уніон".

Від 4-го до 6 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Чинний чемпіон, мюнхенська "Баварія", 5 листопада на виїзді зіграє з "Гертою". Того ж дня дортмундська "Боруссія" прийматиме "Бохум", за який виступає футболіст-зрадник України Іван Ордець.

РБ "Лейпциг" після перемоги над донецьким "Шахтарем", яка вивела "биків" до плейоф Ліги чемпіонів, завітає в гості до "Гоффенгайма".

  • Після дванадцяти турів таблицю Бундесліги сенсаційно очолює берлінський "Уніон", який має 26 очок. На другому місці – "Баварія" (25). Третій – "Фрайбург" (24).
  • Поєдинки 14-го туру Бундесліги відбудуться 8 – 9 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
П'ятниця, 4 листопада
21:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   3:1   ШТУТГАРТ
Субота, 5 листопада
16:30 АУГСБУРГ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   БОХУМ
16:30 ГЕРТА   _:_   БАВАРІЯ
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 МАЙНЦ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
19:30 ВЕРДЕР   _:_   ШАЛЬКЕ
Неділя, 6 листопада
16:30 БАЄР   _:_   УНІОН
18:30 ФРАЙБУРГ   _:_   КЕЛЬН


Таблиця Бундесліги після 12 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ла Ліга онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

УПЛ онлайн: результати матчів 11-го туру Чемпіонату України з футболу

Серія А онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
15
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація