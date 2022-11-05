Бундесліга онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Турнірну таблицю досі несподівано очолює берлінський "Уніон".
Від 4-го до 6 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Чинний чемпіон, мюнхенська "Баварія", 5 листопада на виїзді зіграє з "Гертою". Того ж дня дортмундська "Боруссія" прийматиме "Бохум", за який виступає футболіст-зрадник України Іван Ордець.
РБ "Лейпциг" після перемоги над донецьким "Шахтарем", яка вивела "биків" до плейоф Ліги чемпіонів, завітає в гості до "Гоффенгайма".
- Після дванадцяти турів таблицю Бундесліги сенсаційно очолює берлінський "Уніон", який має 26 очок. На другому місці – "Баварія" (25). Третій – "Фрайбург" (24).
- Поєдинки 14-го туру Бундесліги відбудуться 8 – 9 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|П'ятниця, 4 листопада
|21:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|3:1
|ШТУТГАРТ
|Субота, 5 листопада
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|БАВАРІЯ
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|19:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|Неділя, 6 листопада
|16:30
|БАЄР
|_:_
|УНІОН
|18:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|КЕЛЬН
Таблиця Бундесліги після 12 туру
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