Бундесліга онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Новий тур чемпіонату Німеччини відкриє матч між "Уніоном" та "РБ Лейпцигом".
3-5 грудня відбудуться матчі 14-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
В центральному поєдинку туру "Боруссія" Дортмунд прийме на своєму полі мюнхенську "Баварію".
- Після 13 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (31 очко). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (30 балів). Третю сходинку посідає "Баєр" (24 пункти). Четвертий - "Фрайбург" (22).
- Поєдинки 14-го туру Бундесліги відбудуться 3-5 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|П'ятниця, 3 грудня
|21:30
|УНІОН
|-
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Субота, 4 грудня
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|-
|АЙНТРАХТ
|16:30
|АУГСБУРГ
|-
|БОХУМ
|16:30
|БАЄР
|-
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|16:30
|АРМІНІЯ
|-
|КЕЛЬН
|16:30
|МАЙНЦ
|-
|ВОЛЬФСБУРГ
|19:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|-
|БАВАРІЯ
|Неділя, 5 грудня
|16:30
|ШТУТГАРТ
|-
|ГЕРТА
|18:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|-
|ФРАЙБУРГ