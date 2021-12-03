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Бундесліга онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

Новий тур чемпіонату Німеччини відкриє матч між "Уніоном" та "РБ Лейпцигом".

3-5 грудня відбудуться матчі 14-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

В центральному поєдинку туру "Боруссія" Дортмунд прийме на своєму полі мюнхенську "Баварію".

  • Після 13 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (31 очко). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (30 балів). Третю сходинку посідає "Баєр" (24 пункти). Четвертий - "Фрайбург" (22).
  • Поєдинки 14-го туру Бундесліги відбудуться 3-5 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
П'ятниця, 3 грудня
21:30 УНІОН   -   РБ ЛЕЙПЦИГ
Субота, 4 грудня
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   -   АЙНТРАХТ
16:30 АУГСБУРГ   -   БОХУМ
16:30 БАЄР   -   ГРОЙТЕР ФЮРТ
16:30 АРМІНІЯ   -   КЕЛЬН
16:30 МАЙНЦ   -   ВОЛЬФСБУРГ
19:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   -   БАВАРІЯ
Неділя, 5 грудня
16:30 ШТУТГАРТ   -   ГЕРТА
18:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   -   ФРАЙБУРГ


Таблиця Бундесліги після 13 турів

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