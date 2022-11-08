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Бундесліга онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
26
Час на прочитання
2 хв
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Бундесліга онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

"Баварія" повернулася на вершину таблиці, але конкуренти дихають у спину.

8 – 9 листопада відбудуться матчі чотирнадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Мюнхенська "Баварія", яка за підсумками минулого туру захопила лідерство в чемпіонаті, прийматиме бременський "Вердер".

Своєю чергою, дортмундська "Боруссія" на виїзді зустрінеться з "Вольфсбургом".

РБ "Лейпциг", який не пустив донецький "Шахтар" до плейоф Ліги чемпіонів, поміряється силами з гучною сенсацією початку сезону – "Фрайбургом".

  • Після 13-го туру таблицю Бундесліги з 28 очками очолює "Баварія". На другому місці – "Фрайбург" (27). Топ-3 замикає берлінський "Уніон" (26). Дортмундська "Боруссія" (25) йде четвертою.
  • Поєдинки 15-го туру Бундесліги відбудуться 11 – 13 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Вівторок, 8 листопада
19:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
21:30 БАВАРІЯ   _:_   ВЕРДЕР
21:30 БОХУМ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
21:30 ШТУТГАРТ   _:_   ГЕРТА
Середа, 9 листопада
19:30 КЕЛЬН   _:_   БАЄР
21:30 АЙНТРАХТ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
21:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ФРАЙБУРГ
21:30 УНІОН   _:_   АУГСБУРГ
21:30 ШАЛЬКЕ   _:_   МАЙНЦ


Таблиця Бундесліги після 13 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
26
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