Бундесліга онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" повернулася на вершину таблиці, але конкуренти дихають у спину.
8 – 9 листопада відбудуться матчі чотирнадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Мюнхенська "Баварія", яка за підсумками минулого туру захопила лідерство в чемпіонаті, прийматиме бременський "Вердер".
Своєю чергою, дортмундська "Боруссія" на виїзді зустрінеться з "Вольфсбургом".
РБ "Лейпциг", який не пустив донецький "Шахтар" до плейоф Ліги чемпіонів, поміряється силами з гучною сенсацією початку сезону – "Фрайбургом".
- Після 13-го туру таблицю Бундесліги з 28 очками очолює "Баварія". На другому місці – "Фрайбург" (27). Топ-3 замикає берлінський "Уніон" (26). Дортмундська "Боруссія" (25) йде четвертою.
- Поєдинки 15-го туру Бундесліги відбудуться 11 – 13 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|Вівторок, 8 листопада
|19:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|21:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ВЕРДЕР
|21:30
|БОХУМ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|21:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ГЕРТА
|Середа, 9 листопада
|19:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БАЄР
|21:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|21:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|21:30
|УНІОН
|_:_
|АУГСБУРГ
|21:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|МАЙНЦ
Таблиця Бундесліги після 13 туру
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