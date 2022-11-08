Бундесліга онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" повернулася на вершину таблиці, але конкуренти дихають у спину.

8 – 9 листопада відбудуться матчі чотирнадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Мюнхенська "Баварія", яка за підсумками минулого туру захопила лідерство в чемпіонаті, прийматиме бременський "Вердер".

Своєю чергою, дортмундська "Боруссія" на виїзді зустрінеться з "Вольфсбургом".

РБ "Лейпциг", який не пустив донецький "Шахтар" до плейоф Ліги чемпіонів, поміряється силами з гучною сенсацією початку сезону – "Фрайбургом".

Після 13-го туру таблицю Бундесліги з 28 очками очолює "Баварія". На другому місці – "Фрайбург" (27). Топ-3 замикає берлінський "Уніон" (26). Дортмундська "Боруссія" (25) йде четвертою.

Поєдинки 15-го туру Бундесліги відбудуться 11 – 13 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 13 туру

Фото: flashscore.ua

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