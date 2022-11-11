Бундесліга онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Кривдник "Шахтаря" у Лізі чемпіонів зустрінеться з лідером турнірної таблиці.
11 – 13 листопада відбудуться матчі п'ятнадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Мюнхенська "Баварія", яка лідирує у турнірній таблиці, у стартовому матчі туру зіграє на виїзді проти РБ "Лейпцига", який не пустив донецький "Шахтар" до плейоф Ліги чемпіонів. Цей поєдинок стане центральним.
Своєю чергою, дортмундська "Боруссія" прийматиме вдома "Аугсбург".
- Після 14-го туру таблицю Бундесліги з 31 очком очолює "Баварія". На другому місці – берлінський "Уніон" (27). Топ-3 замикає "Фрайбург" (27). "Айнтрахт" (26) йде четвертим.
- Поєдинки 16-го туру Бундесліги відбудуться 20 – 22 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|П'ятниця, 11 листопада
|21:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БАВАРІЯ
|Субота, 12 листопада
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ГЕРТА
|16:30
|УНІОН
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|МАЙНЦ
|19:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ВЕРДЕР
|Неділя, 13 листопада
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|АУГСБУРГ
|18:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БАЄР
Таблиця Бундесліги після 14 туру
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