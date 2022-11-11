Бундесліга онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

11 – 13 листопада відбудуться матчі п'ятнадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Мюнхенська "Баварія", яка лідирує у турнірній таблиці, у стартовому матчі туру зіграє на виїзді проти РБ "Лейпцига", який не пустив донецький "Шахтар" до плейоф Ліги чемпіонів. Цей поєдинок стане центральним.

Своєю чергою, дортмундська "Боруссія" прийматиме вдома "Аугсбург".

Після 14-го туру таблицю Бундесліги з 31 очком очолює "Баварія". На другому місці – берлінський "Уніон" (27). Топ-3 замикає "Фрайбург" (27). "Айнтрахт" (26) йде четвертим.

Поєдинки 16-го туру Бундесліги відбудуться 20 – 22 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 14 туру

Фото: flashscore.ua

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