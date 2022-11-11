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Бундесліга онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
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171
Час на прочитання
2 хв
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Бундесліга онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

Кривдник "Шахтаря" у Лізі чемпіонів зустрінеться з лідером турнірної таблиці.

11 – 13 листопада відбудуться матчі п'ятнадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Мюнхенська "Баварія", яка лідирує у турнірній таблиці, у стартовому матчі туру зіграє на виїзді проти РБ "Лейпцига", який не пустив донецький "Шахтар" до плейоф Ліги чемпіонів. Цей поєдинок стане центральним.

Своєю чергою, дортмундська "Боруссія" прийматиме вдома "Аугсбург".

  • Після 14-го туру таблицю Бундесліги з 31 очком очолює "Баварія". На другому місці – берлінський "Уніон" (27). Топ-3 замикає "Фрайбург" (27). "Айнтрахт" (26) йде четвертим.
  • Поєдинки 16-го туру Бундесліги відбудуться 20 – 22 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
П'ятниця, 11 листопада
21:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БАВАРІЯ
Субота, 12 листопада
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ШАЛЬКЕ
16:30 БОХУМ   _:_   ГЕРТА
16:30 УНІОН   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   МАЙНЦ
19:30 КЕЛЬН   _:_   ВЕРДЕР
Неділя, 13 листопада
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   АУГСБУРГ
18:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БАЄР


Таблиця Бундесліги після 14 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
171
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