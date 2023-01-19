Бундесліга онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

20 – 22 січня відбудуться матчі 16-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Це будуть перші поєдинки німецької першості після перерви, пов'язаної з проведенням чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Лідер чемпіонату – мюнхенська "Баварія" – в першому матчі нового року на виїзді зіграє проти "РБ Лейпцига", який не пустив донецький "Шахтар" до плейоф Ліги чемпіонів. Саме це протистояння стане центральним у звітному турі.

Після 15-го туру таблицю Бундесліги з 34 очками очолює "Баварія". На другому місці – "Фрайбург" (30). Топ-3 замикає "РБ Лейпциг" (28). "Айнтрахт" (27) йде четвертим.

Поєдинки 17-го туру Бундесліги відбудуться відбудуться 24 – 25 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 15 туру

Фото: flashscore.ua

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