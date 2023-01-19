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Бундесліга онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
77
Час на прочитання
2 хв
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Бундесліга онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

Німецький чемпіонат нарешті повертається після зимової паузи.

20 – 22 січня відбудуться матчі 16-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Це будуть перші поєдинки німецької першості після перерви, пов'язаної з проведенням чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Лідер чемпіонату – мюнхенська "Баварія" – в першому матчі нового року на виїзді зіграє проти "РБ Лейпцига", який не пустив донецький "Шахтар" до плейоф Ліги чемпіонів. Саме це протистояння стане центральним у звітному турі.

  • Після 15-го туру таблицю Бундесліги з 34 очками очолює "Баварія". На другому місці – "Фрайбург" (30). Топ-3 замикає "РБ Лейпциг" (28). "Айнтрахт" (27) йде четвертим.
  • Поєдинки 17-го туру Бундесліги відбудуться відбудуться 24 – 25 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
П'ятниця, 20 січня
21:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БАВАРІЯ
Субота, 21 січня
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ШАЛЬКЕ
16:30 БОХУМ   _:_   ГЕРТА
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 УНІОН   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   МАЙНЦ
19:30 КЕЛЬН   _:_   ВЕРДЕР
Неділя, 22 січня
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   АУГСБУРГ
18:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БАЄР


Таблиця Бундесліги після 15 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
77
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