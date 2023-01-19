Бундесліга онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Німецький чемпіонат нарешті повертається після зимової паузи.
20 – 22 січня відбудуться матчі 16-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Це будуть перші поєдинки німецької першості після перерви, пов'язаної з проведенням чемпіонату світу-2022 в Катарі.
Лідер чемпіонату – мюнхенська "Баварія" – в першому матчі нового року на виїзді зіграє проти "РБ Лейпцига", який не пустив донецький "Шахтар" до плейоф Ліги чемпіонів. Саме це протистояння стане центральним у звітному турі.
- Після 15-го туру таблицю Бундесліги з 34 очками очолює "Баварія". На другому місці – "Фрайбург" (30). Топ-3 замикає "РБ Лейпциг" (28). "Айнтрахт" (27) йде четвертим.
- Поєдинки 17-го туру Бундесліги відбудуться відбудуться 24 – 25 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|П'ятниця, 20 січня
|21:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БАВАРІЯ
|Субота, 21 січня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ГЕРТА
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|МАЙНЦ
|19:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ВЕРДЕР
|Неділя, 22 січня
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|АУГСБУРГ
|18:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БАЄР
Таблиця Бундесліги після 15 туру
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