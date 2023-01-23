Бундесліга онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Поєдинки будуть зіграні посеред тижня.

24 – 25 січня відбудуться матчі 17-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Це буде лише другий тур чемпіонату Німеччини після зимової перерви, пов'язаної з проведенням чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Лідер чемпіонату – мюнхенська "Баварія" – в другому матчі 2023 року прийматиме "Кельн". Своєю чергою, дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграє проти "Майнца".

Після 16-го туру таблицю Бундесліги з 35 очками очолює "Баварія". Далі розташувалися "Айнтрахт" (30), "Уніон" (30) і "Фрайбург" (30).

Поєдинки 18-го туру Бундесліги відбудуться відбудуться 27 – 29 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 16 туру

Фото: flashscore.ua

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