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Бундесліга онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

Поєдинки будуть зіграні посеред тижня.

24 – 25 січня відбудуться матчі 17-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Це буде лише другий тур чемпіонату Німеччини після зимової перерви, пов'язаної з проведенням чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Лідер чемпіонату – мюнхенська "Баварія" – в другому матчі 2023 року прийматиме "Кельн". Своєю чергою, дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграє проти "Майнца".

  • Після 16-го туру таблицю Бундесліги з 35 очками очолює "Баварія". Далі розташувалися "Айнтрахт" (30), "Уніон" (30) і "Фрайбург" (30).
  • Поєдинки 18-го туру Бундесліги відбудуться відбудуться 27 – 29 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
Вівторок, 24 січня
19:30 ШАЛЬКЕ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
21:30 БАВАРІЯ   _:_   КЕЛЬН
21:30 ГЕРТА   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
21:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ШТУТГАРТ
Середа, 25 січня
19:30 МАЙНЦ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
21:30 АУГСБУРГ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
21:30 БАЄР   _:_   БОХУМ
21:30 ВЕРДЕР   _:_   УНІОН
21:30 ФРАЙБУРГ   _:_   АЙНТРАХТ


Таблиця Бундесліги після 16 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
561
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