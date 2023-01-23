Бундесліга онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Поєдинки будуть зіграні посеред тижня.
24 – 25 січня відбудуться матчі 17-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Це буде лише другий тур чемпіонату Німеччини після зимової перерви, пов'язаної з проведенням чемпіонату світу-2022 в Катарі.
Лідер чемпіонату – мюнхенська "Баварія" – в другому матчі 2023 року прийматиме "Кельн". Своєю чергою, дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграє проти "Майнца".
- Після 16-го туру таблицю Бундесліги з 35 очками очолює "Баварія". Далі розташувалися "Айнтрахт" (30), "Уніон" (30) і "Фрайбург" (30).
- Поєдинки 18-го туру Бундесліги відбудуться відбудуться 27 – 29 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|Вівторок, 24 січня
|19:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|21:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|КЕЛЬН
|21:30
|ГЕРТА
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|21:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Середа, 25 січня
|19:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|21:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|21:30
|БАЄР
|_:_
|БОХУМ
|21:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|УНІОН
|21:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
Таблиця Бундесліги після 16 туру
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