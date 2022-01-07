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Бундесліга онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

Це будуть перші поєдинки після зимової паузи у чемпіонаті Німеччини.

Від 7 по 9 січня відбудуться матчі 18-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

Після зимової паузи, яка тривала з 19 грудня, новий тур розпочне поєдинок лідера турнірної таблиці "Баварії" з "Боруссією" Менхенгладбах.

  • Після 17 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (43 бали). На другому місці "Боруссія" Дортмунд (34). Третю сходинку посідає "Фрайбург" (29). Четвертий - "Баєр" (28).
  • Поєдинки 19-го туру Бундесліги відбудуться 14-16 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
П'ятниця, 7 січня
21:30 БАВАРІЯ   -:-   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Субота, 8 січня
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   -:-   МАЙНЦ
16:30 БАЄР   -:-   УНІОН
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   -:-   АУГСБУРГ
16:30 ФРАЙБУРГ   -:-   АРМІНІЯ
16:30 ГРОЙТЕР   -:-   ШТУТГАРТ
19:30 АЙНТРАХТ   -:-   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
Неділя, 9 січня
16:30 ГЕРТА   -:-   КЕЛЬН
18:30 БОХУМ   -:-   ВОЛЬФСБУРГ


Таблиця Бундесліги після 17 турів

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