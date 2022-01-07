Бундесліга онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Це будуть перші поєдинки після зимової паузи у чемпіонаті Німеччини.
Від 7 по 9 січня відбудуться матчі 18-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
Після зимової паузи, яка тривала з 19 грудня, новий тур розпочне поєдинок лідера турнірної таблиці "Баварії" з "Боруссією" Менхенгладбах.
- Після 17 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (43 бали). На другому місці "Боруссія" Дортмунд (34). Третю сходинку посідає "Фрайбург" (29). Четвертий - "Баєр" (28).
- Поєдинки 19-го туру Бундесліги відбудуться 14-16 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
|П'ятниця, 7 січня
|21:30
|БАВАРІЯ
|-:-
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Субота, 8 січня
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|-:-
|МАЙНЦ
|16:30
|БАЄР
|-:-
|УНІОН
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|-:-
|АУГСБУРГ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|-:-
|АРМІНІЯ
|16:30
|ГРОЙТЕР
|-:-
|ШТУТГАРТ
|19:30
|АЙНТРАХТ
|-:-
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|Неділя, 9 січня
|16:30
|ГЕРТА
|-:-
|КЕЛЬН
|18:30
|БОХУМ
|-:-
|ВОЛЬФСБУРГ