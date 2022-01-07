Бундесліга онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Це будуть перші поєдинки після зимової паузи у чемпіонаті Німеччини.

Від 7 по 9 січня відбудуться матчі 18-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

Після зимової паузи, яка тривала з 19 грудня, новий тур розпочне поєдинок лідера турнірної таблиці "Баварії" з "Боруссією" Менхенгладбах.

Після 17 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (43 бали). На другому місці "Боруссія" Дортмунд (34). Третю сходинку посідає "Фрайбург" (29). Четвертий - "Баєр" (28).

Поєдинки 19-го туру Бундесліги відбудуться 14-16 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".



Таблиця Бундесліги після 17 турів