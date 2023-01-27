Бундесліга онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

У центральному поєдинку "Баварія" зіграє з "Айнтрахтом".
27 – 29 січня відбудуться матчі 18-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Лідер чемпіонату – мюнхенська "Баварія" – в центральному поєдинку прийматиме "Айнтрахт".
Своєю чергою, дортмундська "Боруссія" на виїзді зустрінеться з леверкузенським "Баєром".
- Після 17-го туру таблицю Бундесліги з 36 очками очолює "Баварія". На другому місці – "Уніон" (33), на третьому – "РБ Лейпциг" (32).
- Поєдинки 19-го туру Бундесліги відбудуться відбудуться 3 – 5 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
|П'ятния, 27 січня
|21:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Субота, 28 січня
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|УНІОН
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|АУГСБУРГ
|19:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Неділя, 29 січня
|16:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|КЕЛЬН
|18:30
|БАЄР
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
Таблиця Бундесліги після 17 туру
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