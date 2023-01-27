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Бундесліга онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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449
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Бундесліга онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

У центральному поєдинку "Баварія" зіграє з "Айнтрахтом".

27 – 29 січня відбудуться матчі 18-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Лідер чемпіонату – мюнхенська "Баварія" – в центральному поєдинку прийматиме "Айнтрахт".

Своєю чергою, дортмундська "Боруссія" на виїзді зустрінеться з леверкузенським "Баєром".

  • Після 17-го туру таблицю Бундесліги з 36 очками очолює "Баварія". На другому місці – "Уніон" (33), на третьому – "РБ Лейпциг" (32).
  • Поєдинки 19-го туру Бундесліги відбудуться відбудуться 3 – 5 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
П'ятния, 27 січня
21:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ШТУТГАРТ
Субота, 28 січня
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ГЕРТА   _:_   УНІОН
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 МАЙНЦ   _:_   БОХУМ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   АУГСБУРГ
19:30 БАВАРІЯ   _:_   АЙНТРАХТ
Неділя, 29 січня
16:30 ШАЛЬКЕ   _:_   КЕЛЬН
18:30 БАЄР   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД


Таблиця Бундесліги після 17 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
449
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