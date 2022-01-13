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Бундесліга онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

Німецькі клуби продовжують боротися за футбольну першість.

Від 14 до 16 січня відбулися матчі 19-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

Розпочне новий тур поєдинок між дортмундською "Боруссією" та "Фрайбургом". У разі перемоги, "джмелі" скоротять відставання від лідера турнірної таблиці чемпіонату - мюнхенської "Баварії".

  • Після 18 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (43 бали). На другому місці "Боруссія" Дортмунд (37). Третю сходинку посідає "Гоффенхайм" (31). Четвертий - "Фрайбург" (30).
  • Поєдинки 20-го туру Бундесліги відбудуться 21-23 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР 
П'ятниця, 7 січня
21:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   -:-   ФРАЙБУРГ
Субота, 8 січня
16:30 КЕЛЬН   -:-   БАВАРІЯ
16:30 УНІОН   -:-   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   -:-   ГЕРТА
16:30 МАЙНЦ   -:-   БОХУМ
16:30 ШТУТГАРТ   -:-   РБ ЛЕЙПЦИГ
19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   -:-   БАЄР
Неділя, 9 січня
16:30 АУГСБУРГ   -:-   АЙНТРАХТ
18:30 АРМІНІЯ   -:-   ГРОЙТЕР ФЮРТ


Таблиця Бундесліги після 18 турів

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