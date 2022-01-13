Бундесліга онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Німецькі клуби продовжують боротися за футбольну першість.

Від 14 до 16 січня відбулися матчі 19-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

Розпочне новий тур поєдинок між дортмундською "Боруссією" та "Фрайбургом". У разі перемоги, "джмелі" скоротять відставання від лідера турнірної таблиці чемпіонату - мюнхенської "Баварії".

Після 18 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (43 бали). На другому місці "Боруссія" Дортмунд (37). Третю сходинку посідає "Гоффенхайм" (31). Четвертий - "Фрайбург" (30).

Поєдинки 20-го туру Бундесліги відбудуться 21-23 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".



Таблиця Бундесліги після 18 турів