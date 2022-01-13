Бундесліга онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Німецькі клуби продовжують боротися за футбольну першість.
Від 14 до 16 січня відбулися матчі 19-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
Розпочне новий тур поєдинок між дортмундською "Боруссією" та "Фрайбургом". У разі перемоги, "джмелі" скоротять відставання від лідера турнірної таблиці чемпіонату - мюнхенської "Баварії".
- Після 18 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (43 бали). На другому місці "Боруссія" Дортмунд (37). Третю сходинку посідає "Гоффенхайм" (31). Четвертий - "Фрайбург" (30).
- Поєдинки 20-го туру Бундесліги відбудуться 21-23 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
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|П'ятниця, 7 січня
|21:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|-:-
|ФРАЙБУРГ
|Субота, 8 січня
|16:30
|КЕЛЬН
|-:-
|БАВАРІЯ
|16:30
|УНІОН
|-:-
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|-:-
|ГЕРТА
|16:30
|МАЙНЦ
|-:-
|БОХУМ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|-:-
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|19:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|-:-
|БАЄР
|Неділя, 9 січня
|16:30
|АУГСБУРГ
|-:-
|АЙНТРАХТ
|18:30
|АРМІНІЯ
|-:-
|ГРОЙТЕР ФЮРТ