Бундесліга онлайн: результати матчів 2-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Дивіться результати всіх поєдинків другого туру нового сезону німецької Бундесліги, а також поточну турнірну таблицю.

Від 12-го до 14 серпня відбулися матчі 2-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Чинний чемпіон країни - "Баварія" - продовжує йти без очкових втрат у новому сезоні. У звітному турі мюнхенці вдома переграли "Вольфсбург" (2:0).

Другу перемогу поспіль на старті чемпіонату здобула і "Боруссія" Дортмунд. Під натиском "джмелів" у рідних стінах не встояв "Фрайбург" (1:3).

Після двох турів лідирують у чемпіонаті "Баварія" та дортмундська "Боруссія" (по 6 очок). По 4 бали набрали "Боруссія" Менхенгладбах, "Кельн", "Уніон" і "Майнц".

Поєдинки 3-го туру Бундесліги відбудуться 19-21 серпня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР П'ятниця, 12 серпня 21:30 ФРАЙБУРГ 1:3 БОРУССІЯ ДОРТМУНД Субота, 13 серпня 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ 2:2 КЕЛЬН 16:30 ГОФФЕНГАЙМ 3:2 БОХУМ 16:30 ГЕРТА 1:1 АЙНТРАХТ 16:30 ВЕРДЕР 2:2 ШТУТГАРТ 16:30 БАЄР 1:2 АУГСБУРГ 19:30 ШАЛЬКЕ 2:2 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ Неділя, 14 серпня 16:30 МАЙНЦ 0:0 УНІОН 18:30 БАВАРІЯ 2:0 ВОЛЬФСБУРГ



Таблиця Бундесліги після 2 туру