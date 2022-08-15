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Бундесліга онлайн: результати матчів 2-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: результати матчів 2-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

Дивіться результати всіх поєдинків другого туру нового сезону німецької Бундесліги, а також поточну турнірну таблицю.

Від 12-го до 14 серпня відбулися матчі 2-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Чинний чемпіон країни - "Баварія" - продовжує йти без очкових втрат у новому сезоні. У звітному турі мюнхенці вдома переграли "Вольфсбург" (2:0).

Другу перемогу поспіль на старті чемпіонату здобула і "Боруссія" Дортмунд. Під натиском "джмелів" у рідних стінах не встояв "Фрайбург" (1:3).

  • Після двох турів лідирують у чемпіонаті "Баварія" та дортмундська "Боруссія" (по 6 очок). По 4 бали набрали "Боруссія" Менхенгладбах, "Кельн", "Уніон" і "Майнц".
  • Поєдинки 3-го туру Бундесліги відбудуться 19-21 серпня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
П'ятниця, 12 серпня
21:30 ФРАЙБУРГ   1:3   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
Субота, 13 серпня
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   2:2   КЕЛЬН
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   3:2   БОХУМ
16:30 ГЕРТА   1:1   АЙНТРАХТ
16:30 ВЕРДЕР   2:2   ШТУТГАРТ
16:30 БАЄР   1:2   АУГСБУРГ
19:30 ШАЛЬКЕ   2:2   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Неділя, 14 серпня
16:30 МАЙНЦ   0:0   УНІОН
18:30 БАВАРІЯ   2:0   ВОЛЬФСБУРГ


Таблиця Бундесліги після 2 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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