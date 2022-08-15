Бундесліга онлайн: результати матчів 2-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Дивіться результати всіх поєдинків другого туру нового сезону німецької Бундесліги, а також поточну турнірну таблицю.
Від 12-го до 14 серпня відбулися матчі 2-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Чинний чемпіон країни - "Баварія" - продовжує йти без очкових втрат у новому сезоні. У звітному турі мюнхенці вдома переграли "Вольфсбург" (2:0).
Другу перемогу поспіль на старті чемпіонату здобула і "Боруссія" Дортмунд. Під натиском "джмелів" у рідних стінах не встояв "Фрайбург" (1:3).
- Після двох турів лідирують у чемпіонаті "Баварія" та дортмундська "Боруссія" (по 6 очок). По 4 бали набрали "Боруссія" Менхенгладбах, "Кельн", "Уніон" і "Майнц".
- Поєдинки 3-го туру Бундесліги відбудуться 19-21 серпня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
|П'ятниця, 12 серпня
|21:30
|ФРАЙБУРГ
|1:3
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|Субота, 13 серпня
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|2:2
|КЕЛЬН
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|3:2
|БОХУМ
|16:30
|ГЕРТА
|1:1
|АЙНТРАХТ
|16:30
|ВЕРДЕР
|2:2
|ШТУТГАРТ
|16:30
|БАЄР
|1:2
|АУГСБУРГ
|19:30
|ШАЛЬКЕ
|2:2
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Неділя, 14 серпня
|16:30
|МАЙНЦ
|0:0
|УНІОН
|18:30
|БАВАРІЯ
|2:0
|ВОЛЬФСБУРГ