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Бундесліга онлайн: результати матчів 9-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: результати матчів 9-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

7 - 9 жовтня відбудуться ігри дев'ятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У п'ятницю, 7 жовтня, розпочнеться 9-й тур німецької Бундесліги сезону-2022/23.

У центральному матчі туру дортмундська "Боруссія" прийматиме мюнхенську "Баварію". Зустріч відбудеться 8 жовтня на "Зігналь Ідуна Парк" в Дортмунді. 

Суперник донецького "Шахтаря" на груповій стадії Ліги чемпіонів, РБ "Лейпциг", на виїзді зустрінеться з "Майнцем".

  • Після восьми турів таблицю Бундесліги несподівано очолюють берлінський "Уніон" і "Фрайбург", які набрали по 17 очок. Їх переслідують "Баварія" (15) та "Боруссія" Дортмунд (15).
  • Поєдинки 10-го туру Бундесліги відбудуться 14 - 16 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
П'ятниця, 7 жовтня
21:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ВЕРДЕР
Субота, 8 жовтня
16:30 БОХУМ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 БАЄР   _:_   ШАЛЬКЕ
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 МАЙНЦ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   БАВАРІЯ
19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   КЕЛЬН
Неділя, 9 жовтня
18:30 ГЕРТА   _:_   ФРАЙБУРГ
20:30 ШТУТГАРТ   _:_   УНІОН


Таблиця Бундесліги після 8 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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