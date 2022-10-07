Бундесліга онлайн: результати матчів 9-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

7 - 9 жовтня відбудуться ігри дев'ятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У п'ятницю, 7 жовтня, розпочнеться 9-й тур німецької Бундесліги сезону-2022/23.
У центральному матчі туру дортмундська "Боруссія" прийматиме мюнхенську "Баварію". Зустріч відбудеться 8 жовтня на "Зігналь Ідуна Парк" в Дортмунді.
Суперник донецького "Шахтаря" на груповій стадії Ліги чемпіонів, РБ "Лейпциг", на виїзді зустрінеться з "Майнцем".
- Після восьми турів таблицю Бундесліги несподівано очолюють берлінський "Уніон" і "Фрайбург", які набрали по 17 очок. Їх переслідують "Баварія" (15) та "Боруссія" Дортмунд (15).
- Поєдинки 10-го туру Бундесліги відбудуться 14 - 16 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|П'ятниця, 7 жовтня
|21:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ВЕРДЕР
|Субота, 8 жовтня
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|БАЄР
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БАВАРІЯ
|19:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|КЕЛЬН
|Неділя, 9 жовтня
|18:30
|ГЕРТА
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|20:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|УНІОН
Таблиця Бундесліги після 8 туру
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