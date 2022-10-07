Бундесліга онлайн: результати матчів 9-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

7 - 9 жовтня відбудуться ігри дев'ятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У п'ятницю, 7 жовтня, розпочнеться 9-й тур німецької Бундесліги сезону-2022/23.

У центральному матчі туру дортмундська "Боруссія" прийматиме мюнхенську "Баварію". Зустріч відбудеться 8 жовтня на "Зігналь Ідуна Парк" в Дортмунді.

Суперник донецького "Шахтаря" на груповій стадії Ліги чемпіонів, РБ "Лейпциг", на виїзді зустрінеться з "Майнцем".

Після восьми турів таблицю Бундесліги несподівано очолюють берлінський "Уніон" і "Фрайбург", які набрали по 17 очок. Їх переслідують "Баварія" (15) та "Боруссія" Дортмунд (15).

Поєдинки 10-го туру Бундесліги відбудуться 14 - 16 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 8 туру

Фото: flashscore.ua

Читайте також:

УПЛ онлайн: результати матчів 6-го туру Чемпіонату України з футболу

Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу