Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" спробує реабілітуватися після історичної ганьби в національному кубку.

29-31 жовтня відбудуться матчі 10-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

На тижні було зіграно поєдинки 2-го раунду Кубка країни. Мюнхенська "Баварія" зазнала розгромної поразки від менхенгладбахської "Боруссії" (0:5), яка стала найбільшою за весь час виступів клубу в Кубку Німеччини.

Після дев'яти турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (22 очки). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (21 бал). Третю сходинку посідає "Фрайбург" (19 пунктів). На два очки від нього відстає леверкузенський "Баєр" (17).

Поєдинки 11-го туру Бундесліги відбудуться 5-7 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".



Таблиця Бундесліги після 9 турів

flashscore.ua

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