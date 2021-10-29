Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" спробує реабілітуватися після історичної ганьби в національному кубку.
29-31 жовтня відбудуться матчі 10-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
На тижні було зіграно поєдинки 2-го раунду Кубка країни. Мюнхенська "Баварія" зазнала розгромної поразки від менхенгладбахської "Боруссії" (0:5), яка стала найбільшою за весь час виступів клубу в Кубку Німеччини.
- Після дев'яти турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (22 очки). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (21 бал). Третю сходинку посідає "Фрайбург" (19 пунктів). На два очки від нього відстає леверкузенський "Баєр" (17).
- Поєдинки 11-го туру Бундесліги відбудуться 5-7 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|П'ятниця, 29 жовтня
|21:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|2:0
|ГЕРТА
|Субота, 30 жовтня
|16:30
|АРМІНІЯ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|БАЄР
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|УНІОН
|_:_
|БАВАРІЯ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|19:30
|АЙНТРАХТ
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Неділя, 31 жовтня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|18:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БОХУМ