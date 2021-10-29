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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

"Баварія" спробує реабілітуватися після історичної ганьби в національному кубку.

29-31 жовтня відбудуться матчі 10-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

На тижні було зіграно поєдинки 2-го раунду Кубка країни. Мюнхенська "Баварія" зазнала розгромної поразки від менхенгладбахської "Боруссії" (0:5), яка стала найбільшою за весь час виступів клубу в Кубку Німеччини.

  • Після дев'яти турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (22 очки). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (21 бал). Третю сходинку посідає "Фрайбург" (19 пунктів). На два очки від нього відстає леверкузенський "Баєр" (17).
  • Поєдинки 11-го туру Бундесліги відбудуться 5-7 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
П'ятниця, 29 жовтня
21:30 ГОФФЕНГАЙМ   2:0   ГЕРТА
Субота, 30 жовтня
16:30 АРМІНІЯ   _:_   МАЙНЦ
16:30 БАЄР   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   КЕЛЬН
16:30 УНІОН   _:_   БАВАРІЯ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ГРОЙТЕР ФЮРТ
19:30 АЙНТРАХТ       РБ ЛЕЙПЦИГ
Неділя, 31 жовтня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
18:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БОХУМ
           


Таблиця Бундесліги після 9 турів

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