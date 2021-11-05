Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" прийме головну сенсацію старту сезону "Фрайбург", а "Лейпциг" зустрінеться з "Боруссією" Дортмунд.
Від 5-го до 7 листопада відбудуться матчі 11-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
Лідер чемпіонату мюнхенська "Баварія" зіграє проти "Фрайбурга", який несподівано йде третім у турнірній таблиці. А "РБ Лейпциг" поміряється силами з дортмундською "Боруссією".
- Після 10 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (25 очок). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (24 бали). Третю сходинку посідає "Фрайбург" (22 пункти). На п'ять очок від нього відстає леверкузенський "Баєр".
- Поєдинки 12-го туру Бундесліги відбудуться після паузи на ігри національних збірних 19-21 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|П'ятниця, 5 листопада
|21:30
|МАЙНЦ
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|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Субота, 6 листопада
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|БОХУМ
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|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|АРМІНІЯ
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|Неділя, 7 листопада
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|БАЄР
|18:30
|КЕЛЬН
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|УНІОН
|20:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|_:_
|АЙНТРАХТ