Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" прийме головну сенсацію старту сезону "Фрайбург", а "Лейпциг" зустрінеться з "Боруссією" Дортмунд.

Від 5-го до 7 листопада відбудуться матчі 11-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

Лідер чемпіонату мюнхенська "Баварія" зіграє проти "Фрайбурга", який несподівано йде третім у турнірній таблиці. А "РБ Лейпциг" поміряється силами з дортмундською "Боруссією".

Після 10 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (25 очок). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (24 бали). Третю сходинку посідає "Фрайбург" (22 пункти). На п'ять очок від нього відстає леверкузенський "Баєр".

Поєдинки 12-го туру Бундесліги відбудуться після паузи на ігри національних збірних 19-21 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".



Таблиця Бундесліги після 10 турів

flashscore.ua

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