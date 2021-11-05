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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

"Баварія" прийме головну сенсацію старту сезону "Фрайбург", а "Лейпциг" зустрінеться з "Боруссією" Дортмунд.

Від 5-го до 7 листопада відбудуться матчі 11-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

Лідер чемпіонату мюнхенська "Баварія" зіграє проти "Фрайбурга", який несподівано йде третім у турнірній таблиці. А "РБ Лейпциг" поміряється силами з дортмундською "Боруссією".

  • Після 10 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (25 очок). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (24 бали). Третю сходинку посідає "Фрайбург" (22 пункти). На п'ять очок від нього відстає леверкузенський "Баєр".
  • Поєдинки 12-го туру Бундесліги відбудуться після паузи на ігри національних збірних 19-21 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
П'ятниця, 5 листопада
21:30 МАЙНЦ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Субота, 6 листопада
16:30 БАВАРІЯ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 БОХУМ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   АРМІНІЯ
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
Неділя, 7 листопада
16:30 ГЕРТА   _:_   БАЄР
18:30 КЕЛЬН   _:_   УНІОН
20:30 ГРОЙТЕР ФЮРТ   _:_   АЙНТРАХТ
           


Таблиця Бундесліги після 10 турів

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