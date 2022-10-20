Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Берлінський "Уніон" продовжує неочікувано йти на першому місці в турнірній таблиці.
Від 21-го до 23 жовтня відбудуться матчі одинадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Чинний чемпіон, мюнхенська "Баварія", 22 жовтня на виїзді зіграє проти "Гоффенгайма". Того ж дня дортмундська "Боруссія" прийматиме "Штутгарт".
Суперник донецького "Шахтаря" на груповій стадії Ліги чемпіонів, РБ "Лейпциг", вирушить в гості до "Аугсбурга". А несподіваний лідер чемпіонату, берлінський "Уніон", 23 жовтня зустрінеться з "Бохумом", за який виступає футболіст-зрадник України Іван Ордець.
- Після десяти турів таблицю Бундесліги сенсаційно очолює берлінський "Уніон", який має 23 бали. На другому місці - "Баварія" (19). Третій - "Фрайбург" (18).
- Поєдинки 12-го туру Бундесліги відбудуться 28 - 30 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|П'ятниця, 21 жовтня
|21:30
|МАЙНЦ
|_:_
|КЕЛЬН
|Субота, 22 жовтня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|БАЄР
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|БАВАРІЯ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ВЕРДЕР
|19:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Неділя, 23 жовтня
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|УНІОН
|18:30
|ГЕРТА
|_:_
|ШАЛЬКЕ
Таблиця Бундесліги після 10 туру
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