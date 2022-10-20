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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

Берлінський "Уніон" продовжує неочікувано йти на першому місці в турнірній таблиці.

Від 21-го до 23 жовтня відбудуться матчі одинадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Чинний чемпіон, мюнхенська "Баварія", 22 жовтня на виїзді зіграє проти "Гоффенгайма". Того ж дня дортмундська "Боруссія" прийматиме "Штутгарт".

Суперник донецького "Шахтаря" на груповій стадії Ліги чемпіонів, РБ "Лейпциг", вирушить в гості до "Аугсбурга". А несподіваний лідер чемпіонату, берлінський "Уніон", 23 жовтня зустрінеться з "Бохумом", за який виступає футболіст-зрадник України Іван Ордець.

  • Після десяти турів таблицю Бундесліги сенсаційно очолює берлінський "Уніон", який має 23 бали. На другому місці - "Баварія" (19). Третій - "Фрайбург" (18).
  • Поєдинки 12-го туру Бундесліги відбудуться 28 - 30 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
П'ятниця, 21 жовтня
21:30 МАЙНЦ   _:_   КЕЛЬН
Субота, 22 жовтня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 БАЄР   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   БАВАРІЯ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ВЕРДЕР
19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   АЙНТРАХТ
Неділя, 23 жовтня
16:30 БОХУМ   _:_   УНІОН
18:30 ГЕРТА   _:_   ШАЛЬКЕ


Таблиця Бундесліги після 10 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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