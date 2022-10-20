Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Берлінський "Уніон" продовжує неочікувано йти на першому місці в турнірній таблиці.

Від 21-го до 23 жовтня відбудуться матчі одинадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Чинний чемпіон, мюнхенська "Баварія", 22 жовтня на виїзді зіграє проти "Гоффенгайма". Того ж дня дортмундська "Боруссія" прийматиме "Штутгарт".

Суперник донецького "Шахтаря" на груповій стадії Ліги чемпіонів, РБ "Лейпциг", вирушить в гості до "Аугсбурга". А несподіваний лідер чемпіонату, берлінський "Уніон", 23 жовтня зустрінеться з "Бохумом", за який виступає футболіст-зрадник України Іван Ордець.

Після десяти турів таблицю Бундесліги сенсаційно очолює берлінський "Уніон", який має 23 бали. На другому місці - "Баварія" (19). Третій - "Фрайбург" (18).

Поєдинки 12-го туру Бундесліги відбудуться 28 - 30 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 10 туру

Фото: flashscore.ua

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