Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" проведе генеральну репетицію перед єврокубковим вояжем до Києва.

Від 19-го до 21 листопада будуть зіграні матчі 12-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

Лідер чемпіонату мюнхенська "Баварія" зустрінеться з "Аугсбургом" перед виїзним поєдинком 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти київського "Динамо", який відбудеться у вівторок, 23 листопада, в столиці України. Початок битви на НСК "Олімпійський" - о 19:45 за київським часом.

Після 11 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (28 очок). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (24 бали). Третю сходинку посідає "Фрайбург" (22 пункти). Четвертий - "Вольфсбург" (19 очок).

Поєдинки 13-го туру Бундесліги відбудуться 26-28 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".



Таблиця Бундесліги після 11 турів