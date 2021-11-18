Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" проведе генеральну репетицію перед єврокубковим вояжем до Києва.
Від 19-го до 21 листопада будуть зіграні матчі 12-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
Лідер чемпіонату мюнхенська "Баварія" зустрінеться з "Аугсбургом" перед виїзним поєдинком 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти київського "Динамо", який відбудеться у вівторок, 23 листопада, в столиці України. Початок битви на НСК "Олімпійський" - о 19:45 за київським часом.
- Після 11 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (28 очок). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (24 бали). Третю сходинку посідає "Фрайбург" (22 пункти). Четвертий - "Вольфсбург" (19 очок).
- Поєдинки 13-го туру Бундесліги відбудуться 26-28 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|П'ятниця, 19 листопада
|21:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БАВАРІЯ
|Субота, 20 листопада
|16:30
|АРМІНІЯ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|БАЄР
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|19:30
|УНІОН
|_:_
|ГЕРТА
|Неділя, 21 листопада
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|18:30
|МАЙНЦ
|_:_
|КЕЛЬН