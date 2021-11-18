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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

"Баварія" проведе генеральну репетицію перед єврокубковим вояжем до Києва.

Від 19-го до 21 листопада будуть зіграні матчі 12-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

Лідер чемпіонату мюнхенська "Баварія" зустрінеться з "Аугсбургом" перед виїзним поєдинком 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти київського "Динамо", який відбудеться у вівторок, 23 листопада, в столиці України. Початок битви на НСК "Олімпійський" - о 19:45 за київським часом.

  • Після 11 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (28 очок). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (24 бали). Третю сходинку посідає "Фрайбург" (22 пункти). Четвертий - "Вольфсбург" (19 очок).
  • Поєдинки 13-го туру Бундесліги відбудуться 26-28 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
П'ятниця, 19 листопада
21:30 АУГСБУРГ   _:_   БАВАРІЯ
Субота, 20 листопада
16:30 АРМІНІЯ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 БАЄР   _:_   БОХУМ
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ГРОЙТЕР ФЮРТ
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
19:30 УНІОН   _:_   ГЕРТА
Неділя, 21 листопада
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   АЙНТРАХТ
18:30 МАЙНЦ   _:_   КЕЛЬН
           


Таблиця Бундесліги після 11 турів

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