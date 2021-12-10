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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 15-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 15-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

Ігрова програма складається з трьох днів.

10-12 грудня відбудуться матчі 15-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

"Баварія", яка завершила груповий етап Ліги чемпіонів з максимальною кількістю набраних очок (18) та відправила "Барселону" до Ліги Європи, у внутрішній першості прийме "Майнц".

  • Після 14 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (34 очки). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (30 балів). Третю сходинку посідає "Баєр" (27 пунктів). Четвертий - "Фрайбург" (25).
  • Поєдинки 16-го туру Бундесліги відбудуться 14-15 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
П'ятниця, 10 грудня
21:30 КЕЛЬН   _:_   АУГСБУРГ
Субота, 11 грудня
16:30 БАВАРІЯ   _:_   МАЙНЦ
16:30 БОХУМ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
16:30 ГЕРТА   _:_   АРМІНІЯ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
19:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
Неділя, 12 грудня
16:30 ГРОЙТЕР ФЮРТ   _:_   УНІОН
18:30 АЙНТРАХТ   _:_   БАЄР


Таблиця Бундесліги після 14 турів

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