Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 15-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Ігрова програма складається з трьох днів.
10-12 грудня відбудуться матчі 15-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
"Баварія", яка завершила груповий етап Ліги чемпіонів з максимальною кількістю набраних очок (18) та відправила "Барселону" до Ліги Європи, у внутрішній першості прийме "Майнц".
- Після 14 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (34 очки). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (30 балів). Третю сходинку посідає "Баєр" (27 пунктів). Четвертий - "Фрайбург" (25).
- Поєдинки 16-го туру Бундесліги відбудуться 14-15 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|П'ятниця, 10 грудня
|21:30
|КЕЛЬН
|_:_
|АУГСБУРГ
|Субота, 11 грудня
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|АРМІНІЯ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|19:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Неділя, 12 грудня
|16:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|_:_
|УНІОН
|18:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БАЄР