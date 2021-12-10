Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 15-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 15-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Ігрова програма складається з трьох днів.

10-12 грудня відбудуться матчі 15-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

"Баварія", яка завершила груповий етап Ліги чемпіонів з максимальною кількістю набраних очок (18) та відправила "Барселону" до Ліги Європи, у внутрішній першості прийме "Майнц".

Після 14 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (34 очки). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (30 балів). Третю сходинку посідає "Баєр" (27 пунктів). Четвертий - "Фрайбург" (25).

Поєдинки 16-го туру Бундесліги відбудуться 14-15 грудня.

Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".



Таблиця Бундесліги після 14 турів