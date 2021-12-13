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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 16-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 16-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

Поєдинки будуть зіграні упродовж двох днів.

14-15 грудня відбудуться матчі 16-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

  • Після 15 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (37 очок). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (31 бал). Третю сходинку посідає "Баєр" (27 пунктів). Четвертий - "Гоффенгайм" (26).
  • Поєдинки 17-го туру Бундесліги відбудуться 17-19 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Вівторок, 14 грудня
19:30 ШТУТГАРТ   _:_   БАВАРІЯ
21:30 АРМІНІЯ   _:_   БОХУМ
21:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   КЕЛЬН
21:30 МАЙНЦ   _:_   ГЕРТА
Середа, 15 грудня
19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   АЙНТРАХТ
21:30 АУГСБУРГ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
21:30 БАЄР   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
21:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ГРОЙТЕР ФЮРТ
21:30 УНІОН   _:_   ФРАЙБУРГ
           


Таблиця Бундесліги після 15 турів

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