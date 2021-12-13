Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 16-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Поєдинки будуть зіграні упродовж двох днів.
14-15 грудня відбудуться матчі 16-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
- Після 15 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (37 очок). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (31 бал). Третю сходинку посідає "Баєр" (27 пунктів). Четвертий - "Гоффенгайм" (26).
- Поєдинки 17-го туру Бундесліги відбудуться 17-19 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|Вівторок, 14 грудня
|19:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БАВАРІЯ
|21:30
|АРМІНІЯ
|_:_
|БОХУМ
|21:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|КЕЛЬН
|21:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ГЕРТА
|Середа, 15 грудня
|19:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|21:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|21:30
|БАЄР
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|21:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|21:30
|УНІОН
|_:_
|ФРАЙБУРГ