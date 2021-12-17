Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Це будуть останні поєдинки німецького чемпіонату перед зимовою паузою.
Від 17-го до 19 грудня відбудуться матчі 17-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
Після цього туру команди вирушать на зимові канікули, чемпіонат поновиться аж 7 січня.
- Після 16 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (40 очок). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (34 бали). Третю сходинку посідає "Баєр" (28 пунктів). Четвертий - "Гоффенгайм" (27).
- Поєдинки 18-го туру Бундесліги відбудуться 7-9 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|П'ятниця, 17 грудня
|21:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|Субота, 18 грудня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|АРМІНІЯ
|19:30
|ГЕРТА
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|Неділя, 19 грудня
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БАЄР
|18:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ШТУТГАРТ