Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Це будуть останні поєдинки німецького чемпіонату перед зимовою паузою.

Від 17-го до 19 грудня відбудуться матчі 17-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

Після цього туру команди вирушать на зимові канікули, чемпіонат поновиться аж 7 січня.

Після 16 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (40 очок). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (34 бали). Третю сходинку посідає "Баєр" (28 пунктів). Четвертий - "Гоффенгайм" (27).

Поєдинки 18-го туру Бундесліги відбудуться 7-9 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".



Таблиця Бундесліги після 16 турів