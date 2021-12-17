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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

Це будуть останні поєдинки німецького чемпіонату перед зимовою паузою.

Від 17-го до 19 грудня відбудуться матчі 17-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

Після цього туру команди вирушать на зимові канікули, чемпіонат поновиться аж 7 січня. 

  • Після 16 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (40 очок). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (34 бали). Третю сходинку посідає "Баєр" (28 пунктів). Четвертий - "Гоффенгайм" (27).
  • Поєдинки 18-го туру Бундесліги відбудуться 7-9 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
П'ятниця, 17 грудня
21:30 БАВАРІЯ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
Субота, 18 грудня
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   МАЙНЦ
16:30 БОХУМ   _:_   УНІОН
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ГРОЙТЕР ФЮРТ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   АРМІНІЯ
19:30 ГЕРТА   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
Неділя, 19 грудня
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БАЄР
18:30 КЕЛЬН   _:_   ШТУТГАРТ


Таблиця Бундесліги після 16 турів

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