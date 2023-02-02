Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 19-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" спробує перервати безвиграшну серію з трьох поєдинків, аби зберегти лідерство.
3 – 5 лютого відбудуться матчі 19-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Аугсбургом" і "Баєром".
У суботу дортмундська "Боруссія" прийматиме "Фрайбург", а "РБ Лейпциг" на виїзді зіграє проти "Кельна".
Завершиться тур у неділю зустріччю між "Вольфсбургом" і лідером чемпіонату – "Баварією". Мюнхенці цього року ще не виграли жодного матчу в Бундеслізі, тричі зігравши внічию.
- Після 18-го туру таблицю Бундесліги з 37 очками очолює "Баварія". На другому місці – "Уніон" (36), на третьому – "РБ Лейпциг" (35). Далі йдуть "Боруссія" Дортмунд (34) і "Фрайбург" (34).
- Поєдинки 20-го туру Бундесліги відбудуться відбудуться 10 – 12 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
|П'ятния, 3 лютого
|21:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БАЄР
|Субота, 4 лютого
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ГЕРТА
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|МАЙНЦ
|19:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|Неділя, 5 лютого
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ВЕРДЕР
|18:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БАВАРІЯ
Таблиця Бундесліги після 18 туру
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