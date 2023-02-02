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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 19-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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164
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2 хв
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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 19-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

"Баварія" спробує перервати безвиграшну серію з трьох поєдинків, аби зберегти лідерство.

3 – 5 лютого відбудуться матчі 19-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Аугсбургом" і "Баєром".

У суботу дортмундська "Боруссія" прийматиме "Фрайбург", а "РБ Лейпциг" на виїзді зіграє проти "Кельна".

Завершиться тур у неділю зустріччю між "Вольфсбургом" і лідером чемпіонату – "Баварією". Мюнхенці цього року ще не виграли жодного матчу в Бундеслізі, тричі зігравши внічию.

  • Після 18-го туру таблицю Бундесліги з 37 очками очолює "Баварія". На другому місці – "Уніон" (36), на третьому – "РБ Лейпциг" (35). Далі йдуть "Боруссія" Дортмунд (34) і "Фрайбург" (34).
  • Поєдинки 20-го туру Бундесліги відбудуться відбудуться 10 – 12 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
П'ятния, 3 лютого
21:30 АУГСБУРГ   _:_   БАЄР
Субота, 4 лютого
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ГЕРТА
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 БОХУМ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 КЕЛЬН   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 УНІОН   _:_   МАЙНЦ
19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ШАЛЬКЕ
Неділя, 5 лютого
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ВЕРДЕР
18:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БАВАРІЯ


Таблиця Бундесліги після 18 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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