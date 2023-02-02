Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 19-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

3 – 5 лютого відбудуться матчі 19-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Аугсбургом" і "Баєром".

У суботу дортмундська "Боруссія" прийматиме "Фрайбург", а "РБ Лейпциг" на виїзді зіграє проти "Кельна".

Завершиться тур у неділю зустріччю між "Вольфсбургом" і лідером чемпіонату – "Баварією". Мюнхенці цього року ще не виграли жодного матчу в Бундеслізі, тричі зігравши внічию.

Після 18-го туру таблицю Бундесліги з 37 очками очолює "Баварія". На другому місці – "Уніон" (36), на третьому – "РБ Лейпциг" (35). Далі йдуть "Боруссія" Дортмунд (34) і "Фрайбург" (34).

Поєдинки 20-го туру Бундесліги відбудуться відбудуться 10 – 12 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 18 туру

Фото: flashscore.ua

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