Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Боротьба за "Срібну салатницю" в самому розпалі.

Від 21-го до 23 січня відбудуться матчі 20-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

Лідер чемпіонату - "Баварія" - на виїзді зустрінеться з "Гертою", а найближчий переслідувач мюнхенців - "Боруссія" Дортмунд - протистоятиме в гостях "Гоффенгайму".

Нагадаємо, на тижні форвард "Баварії" Роберт Левандовські отримав нагороду найкращому футболісту світу за версією ФІФА.

Після 19 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (46 очок). На другому місці "Боруссія" Дортмунд (40). Третю сходинку посідає "Баєр" (32). Далі йдуть "Гоффенхайм" та "Уніон" (в обох по 31 балу).

Поєдинки 21-го туру Бундесліги відбудуться 4-6 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".



Таблиця Бундесліги після 19 турів