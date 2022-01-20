Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Боротьба за "Срібну салатницю" в самому розпалі.
Від 21-го до 23 січня відбудуться матчі 20-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
Лідер чемпіонату - "Баварія" - на виїзді зустрінеться з "Гертою", а найближчий переслідувач мюнхенців - "Боруссія" Дортмунд - протистоятиме в гостях "Гоффенгайму".
Нагадаємо, на тижні форвард "Баварії" Роберт Левандовські отримав нагороду найкращому футболісту світу за версією ФІФА.
- Після 19 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (46 очок). На другому місці "Боруссія" Дортмунд (40). Третю сходинку посідає "Баєр" (32). Далі йдуть "Гоффенхайм" та "Уніон" (в обох по 31 балу).
- Поєдинки 21-го туру Бундесліги відбудуться 4-6 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|П'ятниця, 21 січня
|21:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|АРМІНІЯ
|Субота, 22 січня
|16:30
|БАЄР
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|19:30
|БОХУМ
|_:_
|КЕЛЬН
|Неділя, 23 січня
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|18:30
|ГЕРТА
|_:_
|БАВАРІЯ