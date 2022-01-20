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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

Боротьба за "Срібну салатницю" в самому розпалі.

Від 21-го до 23 січня відбудуться матчі 20-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

Лідер чемпіонату - "Баварія" - на виїзді зустрінеться з "Гертою", а найближчий переслідувач мюнхенців - "Боруссія" Дортмунд - протистоятиме в гостях "Гоффенгайму".

Нагадаємо, на тижні форвард "Баварії" Роберт Левандовські отримав нагороду найкращому футболісту світу за версією ФІФА.

  • Після 19 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (46 очок). На другому місці "Боруссія" Дортмунд (40). Третю сходинку посідає "Баєр" (32). Далі йдуть "Гоффенхайм" та "Уніон" (в обох по 31 балу). 
  • Поєдинки 21-го туру Бундесліги відбудуться 4-6 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
П'ятниця, 21 січня
21:30 АЙНТРАХТ   _:_   АРМІНІЯ
Субота, 22 січня
16:30 БАЄР   _:_   АУГСБУРГ
16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   УНІОН
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
16:30 ГРОЙТЕР ФЮРТ   _:_   МАЙНЦ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
19:30 БОХУМ   _:_   КЕЛЬН
Неділя, 23 січня
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
18:30 ГЕРТА   _:_   БАВАРІЯ


Таблиця Бундесліги після 19 турів

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