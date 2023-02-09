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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
204
Час на прочитання
2 хв
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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

Це будуть останні поєдинки німецької першості перед поверненням Ліги чемпіонів.

10 – 12 лютого відбудуться матчі 20-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю поєдинком між "Шальке" і "Вольфсбургом".

Наступного дня лідер чемпіонату "Баварія" прийме "Бохум" українського футболіста-зрадника Івана Ордеця.

Ця гра стане для мюнхенців репетицією перед першим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ, який вже 14 лютого запланований у Франції.

Також у суботу найближчий переслідувач команди Юліана Нагельсмана в Бундеслізі – берлінський "Уніон" – на виїзді зустрінеться із "РБ Лейпцигом". 22 лютого "бики" в першому раунді плейоф найпрестижнішого єврокубка протистоятимуть "Манчестер Сіті".

Дортмундська "Боруссія" перед домашнім матчем плейоф ЛЧ проти "Челсі" (15 лютого) завітає в гості до бременського "Вердера". Закриють тур у неділю "Кельн" та "Айнтрахт", який першу гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Наполі" проведе 21 лютого.

  • Після 19-го туру таблицю Бундесліги з 40 очками очолює "Баварія". На другому місці – "Уніон" (39), на третьому – "Боруссія" Дортмунд (37), на четвертому – "РБ Лейпциг" (36).
  • Поєдинки 21-го туру Бундесліги відбудуться відбудуться 17 – 19 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
П'ятниця, 10 лютого
21:30 ШАЛЬКЕ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
Субота, 11 лютого
16:30 БАВАРІЯ   _:_   БОХУМ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   БАЄР
16:30 МАЙНЦ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   УНІОН
Неділя, 12 лютого
16:30 ГЕРТА   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
18:30 КЕЛЬН   _:_   АЙНТРАХТ


Таблиця Бундесліги після 19 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
204
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