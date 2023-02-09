Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Це будуть останні поєдинки німецької першості перед поверненням Ліги чемпіонів.
10 – 12 лютого відбудуться матчі 20-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Він відкриється в п'ятницю поєдинком між "Шальке" і "Вольфсбургом".
Наступного дня лідер чемпіонату "Баварія" прийме "Бохум" українського футболіста-зрадника Івана Ордеця.
Ця гра стане для мюнхенців репетицією перед першим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ, який вже 14 лютого запланований у Франції.
Також у суботу найближчий переслідувач команди Юліана Нагельсмана в Бундеслізі – берлінський "Уніон" – на виїзді зустрінеться із "РБ Лейпцигом". 22 лютого "бики" в першому раунді плейоф найпрестижнішого єврокубка протистоятимуть "Манчестер Сіті".
Дортмундська "Боруссія" перед домашнім матчем плейоф ЛЧ проти "Челсі" (15 лютого) завітає в гості до бременського "Вердера". Закриють тур у неділю "Кельн" та "Айнтрахт", який першу гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Наполі" проведе 21 лютого.
- Після 19-го туру таблицю Бундесліги з 40 очками очолює "Баварія". На другому місці – "Уніон" (39), на третьому – "Боруссія" Дортмунд (37), на четвертому – "РБ Лейпциг" (36).
- Поєдинки 21-го туру Бундесліги відбудуться відбудуться 17 – 19 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|П'ятниця, 10 лютого
|21:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|Субота, 11 лютого
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|БАЄР
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|УНІОН
|Неділя, 12 лютого
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|18:30
|КЕЛЬН
|_:_
|АЙНТРАХТ
Таблиця Бундесліги після 19 туру
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