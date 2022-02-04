Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Дортмундська "Боруссія" намагатиметься підібратися до "Баварії" в турнірній таблиці.
Від 4-го до 6 лютого відбудуться матчі 21-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
Лідер чемпіонату - "Баварія" - прийме "РБ Лейпциг", а найближчий переслідувач мюнхенців - "Боруссія" Дортмунд - вдома протистоятиме леверкузенському "Баєру".
- Після 20 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (49 очок). На другому місці "Боруссія" Дортмунд (43). Третю сходинку посідає "Баєр" (35). Далі йдуть "Уніон" (34) та "Фрайбург" (33).
- Поєдинки 22-го туру Бундесліги відбудуться 11-13 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
|П'ятниця, 4 лютого
|21:30
|ГЕРТА
|_:_
|БОХУМ
|Субота, 5 лютого
|16:30
|АРМІНІЯ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|19:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Неділя, 6 лютого
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БАЄР
|18:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ГРОЙТЕР ФЮРТ