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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

Дортмундська "Боруссія" намагатиметься підібратися до "Баварії" в турнірній таблиці.

Від 4-го до 6 лютого відбудуться матчі 21-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

Лідер чемпіонату - "Баварія" - прийме "РБ Лейпциг", а найближчий переслідувач мюнхенців - "Боруссія" Дортмунд - вдома протистоятиме леверкузенському "Баєру".

  • Після 20 турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (49 очок). На другому місці "Боруссія" Дортмунд (43). Третю сходинку посідає "Баєр" (35). Далі йдуть "Уніон" (34) та "Фрайбург" (33).
  • Поєдинки 22-го туру Бундесліги відбудуться 11-13 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
П'ятниця, 4 лютого
21:30 ГЕРТА   _:_   БОХУМ
Субота, 5 лютого
16:30 АРМІНІЯ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 АУГСБУРГ   _:_   УНІОН
16:30 КЕЛЬН   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 МАЙНЦ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   АЙНТРАХТ
19:30 БАВАРІЯ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Неділя, 6 лютого
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   БАЄР
18:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ГРОЙТЕР ФЮРТ


Таблиця Бундесліги після 20 турів

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