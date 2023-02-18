Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

17 – 19 лютого відбудуться матчі 21-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він відкрився в п'ятницю поєдинком між "Аугсбургом" і "Гоффенгаймом".

У суботу лідер чемпіонату – "Баварія" – після перемоги над ПСЖ у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на виїзді зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах.

Того ж дня "РБ Лейпциг" у гостях протистоятиме "Вольфсбургу". У середу, 22 лютого, "бики" прийматимуть "Манчестер Сіті" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також у суботу "Айнтрахт" вдома зустрінеться з "Вердером". Франкфуртці у вівторок, 21 лютого, приймуть "Наполі" в першій грі плейоф найпрестижнішого єврокубка.

Завершиться тур у неділю матчем між "Баєром" і "Майнцом". Того ж дня дортмундська "Боруссія", яка на тижні обіграла "Челсі" в першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ, на домашній арені гратиме проти "Герти".

Після 20-го туру таблицю Бундесліги з 43 очками очолює "Баварія". На другому місці – "Уніон" (42), на третьому – "Боруссія" Дортмунд (40), на четвертому – "Фрайбург" (37).

Поєдинки 22-го туру Бундесліги відбудуться відбудуться 24 – 26 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 20 туру

Фото: flashscore.ua

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