Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
65
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

Центральним поєдином туру стане дуель "Боруссії" Менхенгладбах і "Баварії".

17 – 19 лютого відбудуться матчі 21-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він відкрився в п'ятницю поєдинком між "Аугсбургом" і "Гоффенгаймом".

У суботу лідер чемпіонату – "Баварія" – після перемоги над ПСЖ у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на виїзді зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах.

Того ж дня "РБ Лейпциг" у гостях протистоятиме "Вольфсбургу". У середу, 22 лютого, "бики" прийматимуть "Манчестер Сіті" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Також у суботу "Айнтрахт" вдома зустрінеться з "Вердером". Франкфуртці у вівторок, 21 лютого, приймуть "Наполі" в першій грі плейоф найпрестижнішого єврокубка.

Завершиться тур у неділю матчем між "Баєром" і "Майнцом". Того ж дня дортмундська "Боруссія", яка на тижні обіграла "Челсі" в першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ, на домашній арені гратиме проти "Герти".

  • Після 20-го туру таблицю Бундесліги з 43 очками очолює "Баварія". На другому місці – "Уніон" (42), на третьому – "Боруссія" Дортмунд (40), на четвертому – "Фрайбург" (37).
  • Поєдинки 22-го туру Бундесліги відбудуться відбудуться 24 – 26 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
П'ятниця, 17 лютого
21:30 АУГСБУРГ   1:0   ГОФФЕНГАЙМ
Субота, 18 лютого
16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БАВАРІЯ
16:30 БОХУМ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   КЕЛЬН
19:30 АЙНТРАХТ   _:_   ВЕРДЕР
Неділя, 19 лютого
16:30 УНІОН   _:_   ШАЛЬКЕ
18:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ГЕРТА
20:30 БАЄР   _:_   МАЙНЦ


Таблиця Бундесліги після 20 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ексфутболіста "Челсі", який опинився під завалами після землетрусу в Туреччині, знайшли мертвим

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
65
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація