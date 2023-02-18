Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Центральним поєдином туру стане дуель "Боруссії" Менхенгладбах і "Баварії".
17 – 19 лютого відбудуться матчі 21-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Він відкрився в п'ятницю поєдинком між "Аугсбургом" і "Гоффенгаймом".
У суботу лідер чемпіонату – "Баварія" – після перемоги над ПСЖ у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на виїзді зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах.
Того ж дня "РБ Лейпциг" у гостях протистоятиме "Вольфсбургу". У середу, 22 лютого, "бики" прийматимуть "Манчестер Сіті" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Також у суботу "Айнтрахт" вдома зустрінеться з "Вердером". Франкфуртці у вівторок, 21 лютого, приймуть "Наполі" в першій грі плейоф найпрестижнішого єврокубка.
Завершиться тур у неділю матчем між "Баєром" і "Майнцом". Того ж дня дортмундська "Боруссія", яка на тижні обіграла "Челсі" в першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ, на домашній арені гратиме проти "Герти".
- Після 20-го туру таблицю Бундесліги з 43 очками очолює "Баварія". На другому місці – "Уніон" (42), на третьому – "Боруссія" Дортмунд (40), на четвертому – "Фрайбург" (37).
- Поєдинки 22-го туру Бундесліги відбудуться відбудуться 24 – 26 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
|П'ятниця, 17 лютого
|21:30
|АУГСБУРГ
|1:0
|ГОФФЕНГАЙМ
|Субота, 18 лютого
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БАВАРІЯ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|КЕЛЬН
|19:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ВЕРДЕР
|Неділя, 19 лютого
|16:30
|УНІОН
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|18:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ГЕРТА
|20:30
|БАЄР
|_:_
|МАЙНЦ
Таблиця Бундесліги після 20 туру
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