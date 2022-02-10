Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" проведе генеральну репетицію перед плейоф Ліги чемпіонів.

Від 11-го до 13 лютого відбудуться матчі 22-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

Беззаперечний лідер чемпіонату "Баварія" завітає в гості до середняка ліги "Бохума", а найближчий переслідувач мюнхенців "Боруссія" Дортмунд на виїзді зіграє проти сенсаційного претендента на потрапляння до Ліги чемпіонів - берлінського "Уніона".

Зауважимо, що вже наступного тижня (16 лютого) мюнхенський гранд проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти австрійського "Зальцбурга". Своєю чергою, "джмелів" 17 лютого чекає перший поєдинок стикового раунду Ліги Європи з шотландським "Рейнджерс".

Після 21 туру лідирує в чемпіонаті "Баварія" (52 бали). На другому місці "Боруссія" Дортмунд (43). Третю сходинку посідає "Баєр" (38). Далі йдуть "Уніон" (34) та "Фрайбург" (33).

Поєдинки 23-го туру Бундесліги відбудуться 18-20 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".



Таблиця Бундесліги після 21 туру