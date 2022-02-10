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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

"Баварія" проведе генеральну репетицію перед плейоф Ліги чемпіонів.

Від 11-го до 13 лютого відбудуться матчі 22-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

Беззаперечний лідер чемпіонату "Баварія" завітає в гості до середняка ліги "Бохума", а найближчий переслідувач мюнхенців "Боруссія" Дортмунд на виїзді зіграє проти сенсаційного претендента на потрапляння до Ліги чемпіонів - берлінського "Уніона".

Зауважимо, що вже наступного тижня (16 лютого) мюнхенський гранд проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти австрійського "Зальцбурга". Своєю чергою, "джмелів" 17 лютого чекає перший поєдинок стикового раунду Ліги Європи з шотландським "Рейнджерс".

  • Після 21 туру лідирує в чемпіонаті "Баварія" (52 бали). На другому місці "Боруссія" Дортмунд (43). Третю сходинку посідає "Баєр" (38). Далі йдуть "Уніон" (34) та "Фрайбург" (33).
  • Поєдинки 23-го туру Бундесліги відбудуться 18-20 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
П'ятниця, 11 лютого
21:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   КЕЛЬН
Субота, 12 лютого
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 БОХУМ   _:_   БАВАРІЯ
16:30 ГРОЙТЕР ФЮРТ   _:_   ГЕРТА
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   МАЙНЦ
19:30 БАЄР   _:_   ШТУТГАРТ
Неділя, 13 лютого
16:30 УНІОН   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
18:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   АРМІНІЯ


Таблиця Бундесліги після 21 туру

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