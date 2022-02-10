Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" проведе генеральну репетицію перед плейоф Ліги чемпіонів.
Від 11-го до 13 лютого відбудуться матчі 22-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
Беззаперечний лідер чемпіонату "Баварія" завітає в гості до середняка ліги "Бохума", а найближчий переслідувач мюнхенців "Боруссія" Дортмунд на виїзді зіграє проти сенсаційного претендента на потрапляння до Ліги чемпіонів - берлінського "Уніона".
Зауважимо, що вже наступного тижня (16 лютого) мюнхенський гранд проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти австрійського "Зальцбурга". Своєю чергою, "джмелів" 17 лютого чекає перший поєдинок стикового раунду Ліги Європи з шотландським "Рейнджерс".
- Після 21 туру лідирує в чемпіонаті "Баварія" (52 бали). На другому місці "Боруссія" Дортмунд (43). Третю сходинку посідає "Баєр" (38). Далі йдуть "Уніон" (34) та "Фрайбург" (33).
- Поєдинки 23-го туру Бундесліги відбудуться 18-20 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
|П'ятниця, 11 лютого
|21:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|КЕЛЬН
|Субота, 12 лютого
|16:30
|АЙНТРАХТ
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|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|БАВАРІЯ
|16:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|_:_
|ГЕРТА
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
|19:30
|БАЄР
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Неділя, 13 лютого
|16:30
|УНІОН
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|18:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|АРМІНІЯ