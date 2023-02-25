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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

У центральному поєдинку "Баварія" прийматиме "Уніон".

24 – 26 лютого відбудуться матчі 22-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він відкрився в п'ятницю поєдинком між "Майнцом" і "Боруссією" Менхенгладбах.

У суботу дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграє проти "Гоффенгайма", а "РБ Лейпциг" прийме "Айнтрахт".

Завершиться тур у неділю центральним матчем між "Баварією" та "Уніоном".

  • Після 21-го туру на вершині таблиці Бундесліги утворилося тривладдя – "Баварія", "Боруссія" Дортмунд та "Уніон" мають по 43 очки. На четвертому місці – "Фрайбург" (40).
  • Поєдинки 23-го туру Бундесліги відбудуться 3 – 5 березня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
П'ятниця, 24 лютого
21:30 МАЙНЦ   4:0   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Субота, 25 лютого
16:30 ВЕРДЕР   _:_   БОХУМ
16:30 ГЕРТА   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
16:30 КЕЛЬН   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   АЙНТРАХТ
19:30 ШАЛЬКЕ   _:_   ШТУТГАРТ
Неділя, 26 лютого
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БАЄР
18:30 БАВАРІЯ   _:_   УНІОН


Таблиця Бундесліги після 21 туру

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Дата публікації
Перегляди
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