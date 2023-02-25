Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

24 – 26 лютого відбудуться матчі 22-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він відкрився в п'ятницю поєдинком між "Майнцом" і "Боруссією" Менхенгладбах.

У суботу дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграє проти "Гоффенгайма", а "РБ Лейпциг" прийме "Айнтрахт".

Завершиться тур у неділю центральним матчем між "Баварією" та "Уніоном".

Після 21-го туру на вершині таблиці Бундесліги утворилося тривладдя – "Баварія", "Боруссія" Дортмунд та "Уніон" мають по 43 очки. На четвертому місці – "Фрайбург" (40).

Поєдинки 23-го туру Бундесліги відбудуться 3 – 5 березня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 21 туру

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