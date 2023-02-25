Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

У центральному поєдинку "Баварія" прийматиме "Уніон".
24 – 26 лютого відбудуться матчі 22-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Він відкрився в п'ятницю поєдинком між "Майнцом" і "Боруссією" Менхенгладбах.
У суботу дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграє проти "Гоффенгайма", а "РБ Лейпциг" прийме "Айнтрахт".
Завершиться тур у неділю центральним матчем між "Баварією" та "Уніоном".
- Після 21-го туру на вершині таблиці Бундесліги утворилося тривладдя – "Баварія", "Боруссія" Дортмунд та "Уніон" мають по 43 очки. На четвертому місці – "Фрайбург" (40).
- Поєдинки 23-го туру Бундесліги відбудуться 3 – 5 березня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
|П'ятниця, 24 лютого
|21:30
|МАЙНЦ
|4:0
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Субота, 25 лютого
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|19:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Неділя, 26 лютого
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БАЄР
|18:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|УНІОН
Таблиця Бундесліги після 21 туру
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