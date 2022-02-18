Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Дві "Боруссії" визначатимуть між собою, хто ж усе-таки сильніший.
Від 18-го до 20 лютого відбудуться матчі 23-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
"Баварія" після сенсаційної поразки в Бундеслізі від "Бохума" та нічиєї проти "Зальцбурга" в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів намагатиметься реабілітуватися перед власними фанатами в грі з аутсайдером ліги "Гройтер Фюртом".
А найближчий переслідувач мюнхенців "Боруссія" Дортмунд на домашній арені прийме "Боруссію" Менхенгладбах. Саме ця дуель і стане центральною цього вікенду.
- Після 22 туру лідирує в чемпіонаті "Баварія" (52 бали). На другому місці "Боруссія" Дортмунд (46). Третю сходинку посідає "Баєр" (41). Четвертий - "РБ Лейпциг" (34).
- Поєдинки 24-го туру Бундесліги відбудуться 25-27 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
|П'ятниця, 18 лютого
|21:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БАЄР
|Субота, 19 лютого
|16:30
|АРМІНІЯ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОХУМ
|19:30
|КЕЛЬН
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Неділя, 20 лютого
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|18:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|20:30
|ГЕРТА
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ