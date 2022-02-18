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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

Дві "Боруссії" визначатимуть між собою, хто ж усе-таки сильніший.

Від 18-го до 20 лютого відбудуться матчі 23-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

"Баварія" після сенсаційної поразки в Бундеслізі від "Бохума" та нічиєї проти "Зальцбурга" в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів намагатиметься реабілітуватися перед власними фанатами в грі з аутсайдером ліги "Гройтер Фюртом".

А найближчий переслідувач мюнхенців "Боруссія" Дортмунд на домашній арені прийме "Боруссію" Менхенгладбах. Саме ця дуель і стане центральною цього вікенду.

  • Після 22 туру лідирує в чемпіонаті "Баварія" (52 бали). На другому місці "Боруссія" Дортмунд (46). Третю сходинку посідає "Баєр" (41). Четвертий - "РБ Лейпциг" (34).
  • Поєдинки 24-го туру Бундесліги відбудуться 25-27 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
П'ятниця, 18 лютого
21:30 МАЙНЦ   _:_   БАЄР
Субота, 19 лютого
16:30 АРМІНІЯ   _:_   УНІОН
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   БОХУМ
19:30 КЕЛЬН   _:_   АЙНТРАХТ
Неділя, 20 лютого
16:30 БАВАРІЯ   _:_   ГРОЙТЕР ФЮРТ
18:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
20:30 ГЕРТА   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ


Таблиця Бундесліги після 22 туру

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