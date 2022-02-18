Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Дві "Боруссії" визначатимуть між собою, хто ж усе-таки сильніший.

Від 18-го до 20 лютого відбудуться матчі 23-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

"Баварія" після сенсаційної поразки в Бундеслізі від "Бохума" та нічиєї проти "Зальцбурга" в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів намагатиметься реабілітуватися перед власними фанатами в грі з аутсайдером ліги "Гройтер Фюртом".

А найближчий переслідувач мюнхенців "Боруссія" Дортмунд на домашній арені прийме "Боруссію" Менхенгладбах. Саме ця дуель і стане центральною цього вікенду.

Після 22 туру лідирує в чемпіонаті "Баварія" (52 бали). На другому місці "Боруссія" Дортмунд (46). Третю сходинку посідає "Баєр" (41). Четвертий - "РБ Лейпциг" (34).

Поєдинки 24-го туру Бундесліги відбудуться 25-27 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".



Таблиця Бундесліги після 22 туру