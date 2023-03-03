Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Центральним у турі стане поєдинок дортмундської "Боруссії" проти "Лейпцига".

3 – 5 березня відбудуться матчі 23-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю одразу центральним поєдинком між дортмундською "Боруссією" та "Лейпцигом".

У суботу чинний чемпіон країни – "Баварія" – на виїзді зіграє зі "Штутгартом".

Завершиться тур у неділю матчем між "Вольфсбургом" і "Айнтрахтом".

Після 22-го туру на вершині таблиці Бундесліги утворилося двовладдя – "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд мають по 46 очок. На третій позиції – "Уніон" (43). На четвертому місці – "РБ Лейпциг" (42).

Поєдинки 24-го туру Бундесліги відбудуться 10 – 12 березня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 22 туру

Фото: flashscore.ua

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