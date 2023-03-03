Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Центральним у турі стане поєдинок дортмундської "Боруссії" проти "Лейпцига".
3 – 5 березня відбудуться матчі 23-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Він відкриється у п'ятницю одразу центральним поєдинком між дортмундською "Боруссією" та "Лейпцигом".
У суботу чинний чемпіон країни – "Баварія" – на виїзді зіграє зі "Штутгартом".
Завершиться тур у неділю матчем між "Вольфсбургом" і "Айнтрахтом".
- Після 22-го туру на вершині таблиці Бундесліги утворилося двовладдя – "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд мають по 46 очок. На третій позиції – "Уніон" (43). На четвертому місці – "РБ Лейпциг" (42).
- Поєдинки 24-го туру Бундесліги відбудуться 10 – 12 березня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
|П'ятниця, 3 березня
|21:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Субота, 4 березня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|КЕЛЬН
|19:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БАВАРІЯ
|Неділя, 5 березня
|16:30
|БАЄР
|_:_
|ГЕРТА
|18:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
Таблиця Бундесліги після 22 туру
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