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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

Центральним у турі стане поєдинок дортмундської "Боруссії" проти "Лейпцига".

3 – 5 березня відбудуться матчі 23-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю одразу центральним поєдинком між дортмундською "Боруссією" та "Лейпцигом".

У суботу чинний чемпіон країни – "Баварія" – на виїзді зіграє зі "Штутгартом". 

Завершиться тур у неділю матчем між "Вольфсбургом" і "Айнтрахтом".

  • Після 22-го туру на вершині таблиці Бундесліги утворилося двовладдя – "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд мають по 46 очок. На третій позиції – "Уніон" (43). На четвертому місці – "РБ Лейпциг" (42).
  • Поєдинки 24-го туру Бундесліги відбудуться 10 – 12 березня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
П'ятниця, 3 березня
21:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Субота, 4 березня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ВЕРДЕР
16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 БОХУМ   _:_   ШАЛЬКЕ
16:30 МАЙНЦ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 УНІОН   _:_   КЕЛЬН
19:30 ШТУТГАРТ   _:_   БАВАРІЯ
Неділя, 5 березня
16:30 БАЄР   _:_   ГЕРТА
18:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   АЙНТРАХТ


Таблиця Бундесліги після 22 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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