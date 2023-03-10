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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

У центральному поєдинку зустрінуться "Лейпциг" і "Боруссія" Менхенгладбах.

10 – 12 березня відбудуться матчі 24-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Кельном" і "Бохумом".

У суботу чинний чемпіон країни – "Баварія" – прийме "Аугсбург". Того ж дня дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграє з "Шальке".

А в центральному матчі туру зійдуться "Лейпциг" і "Боруссія" Менхенгладбах.

Завершиться тур у неділю поєдинком між "Вольфсбургом" та "Уніоном".

  • Після 23-го туру на вершині таблиці Бундесліги утворилося двовладдя – "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд мають по 49 очок. На третій позиції – "Уніон" (44). На четвертому місці – "РБ Лейпциг" (42).
  • Поєдинки 25-го туру Бундесліги відбудуться 17 – 19 березня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
П'ятниця, 10 березня
21:30 КЕЛЬН   _:_   БОХУМ
Субота, 11 березня
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 БАВАРІЯ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ГЕРТА   _:_   МАЙНЦ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
19:30 ШАЛЬКЕ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
Неділя, 12 березня
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
18:30 ВЕРДЕР   _:_   БАЄР
20:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   УНІОН


Таблиця Бундесліги після 23 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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