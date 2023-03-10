Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

У центральному поєдинку зустрінуться "Лейпциг" і "Боруссія" Менхенгладбах.
10 – 12 березня відбудуться матчі 24-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Кельном" і "Бохумом".
У суботу чинний чемпіон країни – "Баварія" – прийме "Аугсбург". Того ж дня дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграє з "Шальке".
А в центральному матчі туру зійдуться "Лейпциг" і "Боруссія" Менхенгладбах.
Завершиться тур у неділю поєдинком між "Вольфсбургом" та "Уніоном".
- Після 23-го туру на вершині таблиці Бундесліги утворилося двовладдя – "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд мають по 49 очок. На третій позиції – "Уніон" (44). На четвертому місці – "РБ Лейпциг" (42).
- Поєдинки 25-го туру Бундесліги відбудуться 17 – 19 березня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
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|П'ятниця, 10 березня
|21:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БОХУМ
|Субота, 11 березня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|19:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|Неділя, 12 березня
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|18:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БАЄР
|20:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|УНІОН
Таблиця Бундесліги після 23 туру
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