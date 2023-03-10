Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

У центральному поєдинку зустрінуться "Лейпциг" і "Боруссія" Менхенгладбах.

10 – 12 березня відбудуться матчі 24-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Кельном" і "Бохумом".

У суботу чинний чемпіон країни – "Баварія" – прийме "Аугсбург". Того ж дня дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграє з "Шальке".

А в центральному матчі туру зійдуться "Лейпциг" і "Боруссія" Менхенгладбах.

Завершиться тур у неділю поєдинком між "Вольфсбургом" та "Уніоном".

Після 23-го туру на вершині таблиці Бундесліги утворилося двовладдя – "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд мають по 49 очок. На третій позиції – "Уніон" (44). На четвертому місці – "РБ Лейпциг" (42).

Поєдинки 25-го туру Бундесліги відбудуться 17 – 19 березня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 23 туру

Фото: flashscore.ua

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