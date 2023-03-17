Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

У центральному поєдинку зустрінуться "Баєр" і "Баварія".
17 – 19 березня відбудуться матчі 25-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Боруссією" Менхенгладбах і "Вердером".
У суботу "РБ Лейпциг" на виїзді зіграє з "Бохумом", а дортмундська "Боруссія" прийматиме "Кельн".
В неділю у центральному матчі туру зійдуться "Баєр" і "Баварія".
- Після 24-го туру в Бундеслізі лідирує "Баварія", яка набрала 52 очки. Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (50). Далі розташувалися "РБ Лейпциг" (45), "Уніон" (45) і "Фрайбург" (45).
- Поєдинки 26-го туру Бундесліги відбудуться 31 березня – 2 квітня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
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|П'ятниця, 17 березня
|21:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ВЕРДЕР
|Субота, 18 березня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ГЕРТА
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|19:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|КЕЛЬН
|Неділя, 19 березня
|16:30
|УНІОН
|_:_
|АЙНТРАХТ
|18:30
|БАЄР
|_:_
|БАВАРІЯ
|20:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблиця Бундесліги після 24 туру
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