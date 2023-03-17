Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

У центральному поєдинку зустрінуться "Баєр" і "Баварія".

17 – 19 березня відбудуться матчі 25-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Боруссією" Менхенгладбах і "Вердером".

У суботу "РБ Лейпциг" на виїзді зіграє з "Бохумом", а дортмундська "Боруссія" прийматиме "Кельн".

В неділю у центральному матчі туру зійдуться "Баєр" і "Баварія".

Після 24-го туру в Бундеслізі лідирує "Баварія", яка набрала 52 очки. Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (50). Далі розташувалися "РБ Лейпциг" (45), "Уніон" (45) і "Фрайбург" (45).

Поєдинки 26-го туру Бундесліги відбудуться 31 березня – 2 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 24 туру

Фото: flashscore.ua

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