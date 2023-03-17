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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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96
Час на прочитання
2 хв
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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

У центральному поєдинку зустрінуться "Баєр" і "Баварія".

17 – 19 березня відбудуться матчі 25-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Боруссією" Менхенгладбах і "Вердером".

У суботу "РБ Лейпциг" на виїзді зіграє з "Бохумом", а дортмундська "Боруссія" прийматиме "Кельн".

В неділю у центральному матчі туру зійдуться "Баєр" і "Баварія".

  • Після 24-го туру в Бундеслізі лідирує "Баварія", яка набрала 52 очки. Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (50). Далі розташувалися "РБ Лейпциг" (45), "Уніон" (45) і "Фрайбург" (45).
  • Поєдинки 26-го туру Бундесліги відбудуться 31 березня – 2 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
П'ятниця, 17 березня
21:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ВЕРДЕР
Субота, 18 березня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ШАЛЬКЕ
16:30 БОХУМ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ГЕРТА
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
19:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   КЕЛЬН
Неділя, 19 березня
16:30 УНІОН   _:_   АЙНТРАХТ
18:30 БАЄР   _:_   БАВАРІЯ
20:30 МАЙНЦ   _:_   ФРАЙБУРГ


Таблиця Бундесліги після 24 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
96
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