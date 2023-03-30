Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" на своєму полі зіграє з "Боруссією" Дортмунд у так званому "Дер Класікер".

31 березня – 2 квітня відбудуться матчі 26-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Айнтрахтом" і "Бохумом".

У суботу в центральному матчі туру зійдуться лідери чемпіонату – дортмундська "Боруссія" та "Баварію".

Для мюнхенців це буде перший матч під керівництвом Томаса Тухеля, який замінив на посаді головного тренера клубу Юліана Нагельсманна. Цікаво, що від 2015 до 2017 року Тухель очолював "джмелів", тому дебютувати в "Баварії" йому доведеться проти своєї колишньої команди.

Завершиться тур у неділю грою між "Вердером" і "Гоффенгаймом".

Після 25-го туру в Бундеслізі лідирує "Боруссія" Дортмунд (53 очки), яка випереджає "Баварію" на один бал. Далі розташувалися "Уніон" (48), "Фрайбург" (46) і "РБ Лейпциг" (45).

Поєдинки 27-го туру Бундесліги відбудуться 8 – 9 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 25 туру

Фото: flashscore.ua

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