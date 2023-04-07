Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 27-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" спробує помститися "Фрайбургу" за виліт з Кубка Німеччини.

8 – 9 квітня відбудуться матчі 27-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

У суботу леверкузенський "Баєр" прийме франкфуртський "Айнтрахт", а дортмундська "Боруссія" вдома зіграє з "Уніоном".

Того ж дня в центральному поєдинку туру мюнхенська "Баварія" на виїзді битиметься проти "Фрайбурга".

Цікаво, що посеред цього тижня "Баварія" сенсаційно вилетіла від "Фрайбурга" з Кубка Німеччини, не зумівши подолати стадію 1/4 фіналу.

Завершиться тур у неділю грою між "Гоффенгаймом" і "Шальке".

Після 26-го туру в Бундеслізі лідирує "Баварія" (55 очок), яка випереджає "Боруссію" Дортмунд на два бали. Далі розташувалися "Уніон" (51), "Фрайбург" (47) і "РБ Лейпциг" (45).

Поєдинки 28-го туру Бундесліги відбудуться 14 – 16 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 26 туру

Фото: flashscore.ua

Читайте також:

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 30-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу