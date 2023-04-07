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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 27-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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2 хв
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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 27-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" спробує помститися "Фрайбургу" за виліт з Кубка Німеччини.

8 – 9 квітня відбудуться матчі 27-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

У суботу леверкузенський "Баєр" прийме франкфуртський "Айнтрахт", а дортмундська "Боруссія" вдома зіграє з "Уніоном".

Того ж дня в центральному поєдинку туру мюнхенська "Баварія" на виїзді битиметься проти "Фрайбурга".

Цікаво, що посеред цього тижня "Баварія" сенсаційно вилетіла від "Фрайбурга" з Кубка Німеччини, не зумівши подолати стадію 1/4 фіналу.

Завершиться тур у неділю грою між "Гоффенгаймом" і "Шальке".

  • Після 26-го туру в Бундеслізі лідирує "Баварія" (55 очок), яка випереджає "Боруссію" Дортмунд на два бали. Далі розташувалися "Уніон" (51), "Фрайбург" (47) і "РБ Лейпциг" (45).
  • Поєдинки 28-го туру Бундесліги відбудуться 14 – 16 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
Субота, 8 квітня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   КЕЛЬН
16:30 БАЄР   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   УНІОН
16:30 МАЙНЦ   _:_   ВЕРДЕР
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БАВАРІЯ
19:30 ГЕРТА   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Неділя, 9 квітня
16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
18:30 БОХУМ   _:_   ШТУТГАРТ
20:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ШАЛЬКЕ


Таблиця Бундесліги після 26 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
21
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