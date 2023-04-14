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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
73
Час на прочитання
2 хв
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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

"Баварія" спробує реабілітуватися перед своїми фанатами за розгром від "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів.

14 – 16 квітня відбудуться матчі 28-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він розпочнеться у п'ятницю грою між "Шальке" та "Гертою".

У суботу "Баварія" приматиме "Гоффенгайм", а дортмундська "Боруссія" на виїзді зустрінеться зі "Штутгартом".

Завершиться тур у неділю матчем між "Вольфсбургом" і "Баєром".

  • Після 27-го туру в Бундеслізі лідирує "Баварія" (58 очок), яка випереджає "Боруссію" Дортмунд на два бали. Далі розташувалися "Уніон" (51), "РБ Лейпциг" (48) і "Фрайбург" (47).
  • Поєдинки 29-го туру Бундесліги відбудуться 21 – 23 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
П'ятниця, 14 квітня
21:30 ШАЛЬКЕ   _:_   ГЕРТА
Субота, 15 квітня
16:30 БАВАРІЯ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 КЕЛЬН   _:_   МАЙНЦ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
19:30 АЙНТРАХТ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Неділя, 16 квітня
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ФРАЙБУРГ
18:30 УНІОН   _:_   БОХУМ
20:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БАЄР


Таблиця Бундесліги після 27 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
73
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