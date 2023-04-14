Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" спробує реабілітуватися перед своїми фанатами за розгром від "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів.
14 – 16 квітня відбудуться матчі 28-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Він розпочнеться у п'ятницю грою між "Шальке" та "Гертою".
У суботу "Баварія" приматиме "Гоффенгайм", а дортмундська "Боруссія" на виїзді зустрінеться зі "Штутгартом".
Завершиться тур у неділю матчем між "Вольфсбургом" і "Баєром".
- Після 27-го туру в Бундеслізі лідирує "Баварія" (58 очок), яка випереджає "Боруссію" Дортмунд на два бали. Далі розташувалися "Уніон" (51), "РБ Лейпциг" (48) і "Фрайбург" (47).
- Поєдинки 29-го туру Бундесліги відбудуться 21 – 23 квітня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
|П'ятниця, 14 квітня
|21:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|ГЕРТА
|Субота, 15 квітня
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|19:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Неділя, 16 квітня
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|18:30
|УНІОН
|_:_
|БОХУМ
|20:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БАЄР
Таблиця Бундесліги після 27 туру
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