Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" спробує реабілітуватися перед своїми фанатами за розгром від "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів.

14 – 16 квітня відбудуться матчі 28-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він розпочнеться у п'ятницю грою між "Шальке" та "Гертою".

У суботу "Баварія" приматиме "Гоффенгайм", а дортмундська "Боруссія" на виїзді зустрінеться зі "Штутгартом".

Завершиться тур у неділю матчем між "Вольфсбургом" і "Баєром".

Після 27-го туру в Бундеслізі лідирує "Баварія" (58 очок), яка випереджає "Боруссію" Дортмунд на два бали. Далі розташувалися "Уніон" (51), "РБ Лейпциг" (48) і "Фрайбург" (47).

Поєдинки 29-го туру Бундесліги відбудуться 21 – 23 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 27 туру

Фото: flashscore.ua

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