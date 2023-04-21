Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Боротьба за "Срібну салатницю" є максимально напруженою.

21 – 23 квітня відбудуться матчі 29-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він розпочнеться у п'ятницю грою між "Аугсбургом" та "Штутгартом".

У суботу "Баварія", яку нещодавно "Манчестер Сіті" вибив з Ліги чемпіонів, на виїзді зіграє з "Майнцом". Своєю чергою, дортмундська "Боруссія" прийме "Айнтрахт".

Завершиться тур трьома поєдинками в неділю, серед них дуель між "Баєром" і "Лейпцигом".

Після 28-го туру в Бундеслізі лідирує "Баварія" (59 очок), яка випереджає "Боруссію" Дортмунд на два бали. Далі розташувалися "Уніон" (52), "РБ Лейпциг" (51) і "Фрайбург" (50).

Поєдинки 30-го туру Бундесліги відбудуться 28 – 30 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".



Таблиця Бундесліги після 28 туру

Фото: flashscore.ua

Читайте також:

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 32-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 31-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 30-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу