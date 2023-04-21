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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель / Фото: Associated Press

Боротьба за "Срібну салатницю" є максимально напруженою.

21 – 23 квітня відбудуться матчі 29-го туру німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Він розпочнеться у п'ятницю грою між "Аугсбургом" та "Штутгартом".

У суботу "Баварія", яку нещодавно "Манчестер Сіті" вибив з Ліги чемпіонів, на виїзді зіграє з "Майнцом". Своєю чергою, дортмундська "Боруссія" прийме "Айнтрахт".

Завершиться тур трьома поєдинками в неділю, серед них дуель між "Баєром" і "Лейпцигом".

  • Після 28-го туру в Бундеслізі лідирує "Баварія" (59 очок), яка випереджає "Боруссію" Дортмунд на два бали. Далі розташувалися "Уніон" (52), "РБ Лейпциг" (51) і "Фрайбург" (50).
  • Поєдинки 30-го туру Бундесліги відбудуться 28 – 30 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
П'ятниця, 21 квітня
21:30 АУГСБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
Субота, 22 квітня
16:30 БОХУМ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ГЕРТА   _:_   ВЕРДЕР
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   КЕЛЬН
16:30 МАЙНЦ   _:_   БАВАРІЯ
19:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   АЙНТРАХТ
Неділя, 23 квітня
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ШАЛЬКЕ
18:30 БАЄР   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
20:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   УНІОН


Таблиця Бундесліги після 28 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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