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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

Від 19-го до 21 серпня відбудуться ігри третього туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Чинний чемпіон країни - мюнхенська "Баварія" - після домашньої перемоги над "Вольфсбургом" (2:0) на виїзді зустрінеться з "Бохумом".

Вигравши два матчі поспіль на старті Бундесліги, "Боруссія" Дортмунд у третьому турі прийматиме бременський "Вердер", який повернувся до еліти німецького футболу.

  • Після двох турів лідирують у чемпіонаті "Баварія" та дортмундська "Боруссія" (по 6 очок). По 4 бали набрали "Боруссія" Менхенгладбах, "Кельн", "Уніон" і "Майнц".
  • Поєдинки 4-го туру Бундесліги відбудуться 26-28 серпня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
П'ятниця, 19 серпня
21:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ГЕРТА
Субота, 20 серпня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   МАЙНЦ
16:30 БАЄР   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ВЕРДЕР
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ШАЛЬКЕ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ФРАЙБУРГ
19:30 УНІОН   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Неділя, 21 серпня
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   КЕЛЬН
18:30 БОХУМ   _:_   БАВАРІЯ


Таблиця Бундесліги після 2 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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