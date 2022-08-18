Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Від 19-го до 21 серпня відбудуться ігри третього туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
Чинний чемпіон країни - мюнхенська "Баварія" - після домашньої перемоги над "Вольфсбургом" (2:0) на виїзді зустрінеться з "Бохумом".
Вигравши два матчі поспіль на старті Бундесліги, "Боруссія" Дортмунд у третьому турі прийматиме бременський "Вердер", який повернувся до еліти німецького футболу.
- Після двох турів лідирують у чемпіонаті "Баварія" та дортмундська "Боруссія" (по 6 очок). По 4 бали набрали "Боруссія" Менхенгладбах, "Кельн", "Уніон" і "Майнц".
- Поєдинки 4-го туру Бундесліги відбудуться 26-28 серпня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|П'ятниця, 19 серпня
|21:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ГЕРТА
|Субота, 20 серпня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|БАЄР
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|19:30
|УНІОН
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Неділя, 21 серпня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|КЕЛЬН
|18:30
|БОХУМ
|_:_
|БАВАРІЯ