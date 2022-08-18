Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Від 19-го до 21 серпня відбудуться ігри третього туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Чинний чемпіон країни - мюнхенська "Баварія" - після домашньої перемоги над "Вольфсбургом" (2:0) на виїзді зустрінеться з "Бохумом".

Вигравши два матчі поспіль на старті Бундесліги, "Боруссія" Дортмунд у третьому турі прийматиме бременський "Вердер", який повернувся до еліти німецького футболу.

Після двох турів лідирують у чемпіонаті "Баварія" та дортмундська "Боруссія" (по 6 очок). По 4 бали набрали "Боруссія" Менхенгладбах, "Кельн", "Уніон" і "Майнц".

Поєдинки 4-го туру Бундесліги відбудуться 26-28 серпня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР П'ятниця, 19 серпня 21:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ ГЕРТА Субота, 20 серпня 16:30 АУГСБУРГ _:_ МАЙНЦ 16:30 БАЄР _:_ ГОФФЕНГАЙМ 16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ ВЕРДЕР 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ ШАЛЬКЕ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ ФРАЙБУРГ 19:30 УНІОН _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ Неділя, 21 серпня 16:30 АЙНТРАХТ _:_ КЕЛЬН 18:30 БОХУМ _:_ БАВАРІЯ



Таблиця Бундесліги після 2 туру