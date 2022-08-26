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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

Від 26-го до 28 серпня відбудуться ігри четвертого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У черговому турі німецької Бундесліги чинний чемпіон країни та поточний лідер турнірної таблиці - мюнхенська "Баварія" - прийматиме "Боруссію" Менхенгладбах.

Саме це протистояння стане центральним цього вікенду. Воно розпочнеться у суботу, 27 серпня, о 19:30 за київським часом.

  • Після трьох турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (9 очок). Мюнхенців переслідують "Боруссія" Менхенгладбах, "Уніон" та "Майнц" (в усіх трьох - по 7 очок).
  • Поєдинки 5-го туру Бундесліги відбудуться 2 - 4 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
П'ятниця, 26 серпня
21:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БОХУМ
Субота, 27 серпня
16:30 ГЕРТА   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 МАЙНЦ   _:_   БАЄР
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ШАЛЬКЕ   _:_   УНІОН
19:30 БАВАРІЯ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Неділя, 28 серпня
16:30 КЕЛЬН   _:_   ШТУТГАРТ
18:30 ВЕРДЕР   _:_   АЙНТРАХТ


Таблиця Бундесліги після 3 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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