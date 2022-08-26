Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Від 26-го до 28 серпня відбудуться ігри четвертого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У черговому турі німецької Бундесліги чинний чемпіон країни та поточний лідер турнірної таблиці - мюнхенська "Баварія" - прийматиме "Боруссію" Менхенгладбах.

Саме це протистояння стане центральним цього вікенду. Воно розпочнеться у суботу, 27 серпня, о 19:30 за київським часом.

Після трьох турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (9 очок). Мюнхенців переслідують "Боруссія" Менхенгладбах, "Уніон" та "Майнц" (в усіх трьох - по 7 очок).

Поєдинки 5-го туру Бундесліги відбудуться 2 - 4 вересня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР П'ятниця, 26 серпня 21:30 ФРАЙБУРГ _:_ БОХУМ Субота, 27 серпня 16:30 ГЕРТА _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 16:30 ГОФФЕНГАЙМ _:_ АУГСБУРГ 16:30 МАЙНЦ _:_ БАЄР 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 16:30 ШАЛЬКЕ _:_ УНІОН 19:30 БАВАРІЯ _:_ БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ Неділя, 28 серпня 16:30 КЕЛЬН _:_ ШТУТГАРТ 18:30 ВЕРДЕР _:_ АЙНТРАХТ



Таблиця Бундесліги після 3 туру

Фото: flashscore.ua

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