Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Від 26-го до 28 серпня відбудуться ігри четвертого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У черговому турі німецької Бундесліги чинний чемпіон країни та поточний лідер турнірної таблиці - мюнхенська "Баварія" - прийматиме "Боруссію" Менхенгладбах.
Саме це протистояння стане центральним цього вікенду. Воно розпочнеться у суботу, 27 серпня, о 19:30 за київським часом.
- Після трьох турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (9 очок). Мюнхенців переслідують "Боруссія" Менхенгладбах, "Уніон" та "Майнц" (в усіх трьох - по 7 очок).
- Поєдинки 5-го туру Бундесліги відбудуться 2 - 4 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|П'ятниця, 26 серпня
|21:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БОХУМ
|Субота, 27 серпня
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БАЄР
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|УНІОН
|19:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Неділя, 28 серпня
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ШТУТГАРТ
|18:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|АЙНТРАХТ
Таблиця Бундесліги після 3 туру
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