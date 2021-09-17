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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

Боротьба за "Срібну салатницю" продовжується.

17-19 вересня відбудуться матчі 5-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

  • Після чотирьох турів лідирує в чемпіонаті "Вольфсбург" (12 очок), другою йде "Баварія" (10), третьою - дортмундська "Боруссія" (9), четвертим - "Майнц" (9).
  • Поєдинки 6-го туру Бундесліги відбудуться 24-26 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
П'ятниця, 17 вересня
21:30 ГЕРТА   _:_   ГРОЙТЕР ФЮРТ
Субота, 18 вересня
16:30 АРМІНІЯ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 АУГСБУРГ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 БАВАРІЯ   _:_   БОХУМ
16:30 МАЙНЦ   _:_   ФРАЙБУРГ
19:30 КЕЛЬН   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Неділя, 19 вересня
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   БАЄР
18:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   УНІОН
20:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   АЙНТРАХТ


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