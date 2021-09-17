Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Боротьба за "Срібну салатницю" продовжується.
17-19 вересня відбудуться матчі 5-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
- Після чотирьох турів лідирує в чемпіонаті "Вольфсбург" (12 очок), другою йде "Баварія" (10), третьою - дортмундська "Боруссія" (9), четвертим - "Майнц" (9).
- Поєдинки 6-го туру Бундесліги відбудуться 24-26 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|П'ятниця, 17 вересня
|21:30
|ГЕРТА
|_:_
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|Субота, 18 вересня
|16:30
|АРМІНІЯ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|19:30
|КЕЛЬН
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Неділя, 19 вересня
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БАЄР
|18:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|УНІОН
|20:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
ТАБЛИЦЯ БУНДЕСЛІГИ ПІСЛЯ 4 ТУРІВ