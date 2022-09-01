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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

2 - 4 вересня відбудуться ігри п'ятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У новому турі німецької Бундесліги між собою зустрінуться лідери чемпіонату - "Уніон" та "Баварія". Поєдинок відбудеться 3 вересня на стадіоні "Альте Форстерей" у Берліні.

Крім того, уболівальники побачать ще декілька дуже цікавих протистоянь, зокрема матч чинного переможця Ліги Європи "Айнтрахта" із Франкфурта проти суперника донецького "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів - "РБ Лейпцига".

Зазначимо, що вже у вівторок, 6 вересня, "бики" прийматимуть український клуб в рамках стартового туру групового раунду найпрестижнішого єврокубка.

  • Після чотирьох турів на вершині таблиці Бундесліги двовладдя - "Баварія" та берлінський "Уніон" набрали по 10 очок. Їх переслідують "Фрайбург", "Гоффенгайм" і "Боруссія" Дортмунд (в усіх трьох - по 9 балів).
  • Поєдинки 6-го туру Бундесліги відбудуться 9 - 11 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
П'ятниця, 2 вересня
21:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
Субота, 3 вересня
16:30 БАЄР   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 БОХУМ   _:_   ВЕРДЕР
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   КЕЛЬН
16:30 УНІОН   _:_   БАВАРІЯ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ШАЛЬКЕ
19:30 АЙНТРАХТ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Неділя, 4 вересня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ГЕРТА
18:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   МАЙНЦ


Таблиця Бундесліги після 4 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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