Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

2 - 4 вересня відбудуться ігри п'ятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У новому турі німецької Бундесліги між собою зустрінуться лідери чемпіонату - "Уніон" та "Баварія". Поєдинок відбудеться 3 вересня на стадіоні "Альте Форстерей" у Берліні.
Крім того, уболівальники побачать ще декілька дуже цікавих протистоянь, зокрема матч чинного переможця Ліги Європи "Айнтрахта" із Франкфурта проти суперника донецького "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів - "РБ Лейпцига".
Зазначимо, що вже у вівторок, 6 вересня, "бики" прийматимуть український клуб в рамках стартового туру групового раунду найпрестижнішого єврокубка.
- Після чотирьох турів на вершині таблиці Бундесліги двовладдя - "Баварія" та берлінський "Уніон" набрали по 10 очок. Їх переслідують "Фрайбург", "Гоффенгайм" і "Боруссія" Дортмунд (в усіх трьох - по 9 балів).
- Поєдинки 6-го туру Бундесліги відбудуться 9 - 11 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|П'ятниця, 2 вересня
|21:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|Субота, 3 вересня
|16:30
|БАЄР
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|УНІОН
|_:_
|БАВАРІЯ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|19:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Неділя, 4 вересня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ГЕРТА
|18:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|МАЙНЦ
Таблиця Бундесліги після 4 туру
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