Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

2 - 4 вересня відбудуться ігри п'ятого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У новому турі німецької Бундесліги між собою зустрінуться лідери чемпіонату - "Уніон" та "Баварія". Поєдинок відбудеться 3 вересня на стадіоні "Альте Форстерей" у Берліні.

Крім того, уболівальники побачать ще декілька дуже цікавих протистоянь, зокрема матч чинного переможця Ліги Європи "Айнтрахта" із Франкфурта проти суперника донецького "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів - "РБ Лейпцига".

Зазначимо, що вже у вівторок, 6 вересня, "бики" прийматимуть український клуб в рамках стартового туру групового раунду найпрестижнішого єврокубка.

Після чотирьох турів на вершині таблиці Бундесліги двовладдя - "Баварія" та берлінський "Уніон" набрали по 10 очок. Їх переслідують "Фрайбург", "Гоффенгайм" і "Боруссія" Дортмунд (в усіх трьох - по 9 балів).

Поєдинки 6-го туру Бундесліги відбудуться 9 - 11 вересня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР П'ятниця, 2 вересня 21:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ ГОФФЕНГАЙМ Субота, 3 вересня 16:30 БАЄР _:_ ФРАЙБУРГ 16:30 БОХУМ _:_ ВЕРДЕР 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ КЕЛЬН 16:30 УНІОН _:_ БАВАРІЯ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ ШАЛЬКЕ 19:30 АЙНТРАХТ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ Неділя, 4 вересня 16:30 АУГСБУРГ _:_ ГЕРТА 18:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ МАЙНЦ



Таблиця Бундесліги після 4 туру

Фото: flashscore.ua

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